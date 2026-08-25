Los trenes 'heredados' de Madrid dividen a los usuarios de Cercanías: "Recibimos lo que otros no quieren"

Por la red de Cercanías de Valencia ya circulan dos de los 41 trenes Civia serie 465 que el Ministerio de Transportes va a incorporar progresivamente hasta finales de 2027. Son nuevos trenes para las maltrechas líneas C1, C2 y C6, pero no son trenes nuevos. Aunque han sido previamente reacondicionados por Renfe, algunos llevan más de 20 años rodando por Madrid. La capital, en cambio, sí va a recibir convoyes a estrenar y de última generación que, precisamente, se están fabricando actualmente en Albuixech (Horta Nord).

Los trenes que están empezando a operar en Valencia desde la semana pasada aumentarán la capacidad de viajeros en un 30 % y mejorarán la calidad del servicio, según Renfe. Hasta finales de 2027, irán reemplazando 34 unidades de la serie 447 y otras siete de la serie 464 que operan en estas tres líneas ahora y que de media tienen unos 30 años de antigüedad. La flota, por tanto, rejuvenecerá unos diez años.

El hecho de que sean de "segunda mano" ha generado bronca política, con todos los partidos salvo el PSPV criticando la decisión de Transportes, que Renfe asegura que es "habitual": enviar los últimos modelos a los puntos donde hay mayor necesidad (en este caso, de nuevo, Madrid, por el volumen de pasajeros que gestiona) y reasignar el resto en función de las necesidades de la red estatal. Los valencianos que se retiren con la llegada de los Civia 465, de hecho, pondrán rumbo a Euskadi para una nueva vida en la red vasca.

PP y Vox han aprovechado la coyuntura para volver a denunciar los agravios del Gobierno central a la C. Valenciana y han cargado con especial dureza contra el ministro Óscar Puente, a quien tachan de "impresentable" por "enviar material de segunda mano vendiéndolo como si fuera de primera". Compromís, sin levantar tanto el tono, también ha cuestionado la operación. Los valencianistas centran sus críticas en el centralismo que evidencia la medida y exigen una mayor inversión al Ejecutivo central en Cercanías.

Interior de uno de los modelos de Cercanías reacondicionados por el Gobierno, este lunes en su trayecto València-Gandia / Francisco Calabuig / LEV

Entre los viajeros, en cambio, no existe tanto malestar como el que ha emergido del universo político, pero sí cierta resignación ante esa priorizacion de la capital en el reparto de recursos públicos, de la que pocos se sorprenden. Hay división de opiniones sobre si Valencia debería recibir trenes a estrenar o 'heredarlos' como ahora, pero el consenso es total a la hora de exigir un mejor servicio de Cercanías al Gobierno central. Así lo ha podido comprobar Levante-EMV, a bordo de uno de los dos Civia 465 ya operativos y que este lunes por la mañana cubrió el trayecto València-Gandia. El tren salió puntual y con una afluencia importante de pasajeros dadas las fechas estivales, aunque lejos de llenarse.

"Lo que necesitamos es que no se estropeen"

Paqui, vecina del Cap i Casal y habitual de este trayecto, considera una "tontería" la polémica y acepta el cambio de buen gusto. "Lo que necesitamos es un servicio continuado y que no se estropeen. Me da lo mismo que sea de segunda mano que de tercera. Es como quien se compra un vehículo de segunda mano y le funciona bien: lo bueno es tener servicio", asegura esta viajera. "Que se lleven nuevos a Madrid me da igual, son tonterías. Será que los madrileños necesitan lo nuevo. Aquí nos conformamos con tal de ir bien", explica.

También avala la renovación Mariángeles, partidaria de darle una segunda vida a trenes que todavía son útiles: "Lo veo bien, hay que reciclar, ¿no?", reflexiona con cierta ironía. Esta usuaria, como la gran mayoría de los personas consultadas, han percibido a simple vista el cambio respecto a los modelos anteriores, ahora de salida. "Noto la diferencia, está mucho mejor", señala antes de apuntar que estas mejoras hacían "mucha falta" a la red de Cercanías valenciana. Mariángeles no critica la llegada de nuevos equipos a Madrid, pero reclama que los valencianos no queden "apartados de las modernidades" que sí se disfrutan en otros territorios.

Dos jóvenes que acostumbran a utilizar esta línea de tren portando su bicicleta destacan que hay más espacio en los modelos recién 'heredados'. También hay consenso sobre los nuevos asientos, "más amplios", pero la reivindicación más repetida no tiene que ver con el confort, sino con la puntualidad: "Lo importante es que lleguen a la hora", destacan varios viajeros, visiblemente cansados de las cancelaciones y retrasos que se repiten en estas líneas de Cercanías. La preocupación de los usuarios más habituales, más que sobre la vida previa de los trenes, está en la fiabilidad del servicio.

A la izquierda, un Civia 465 incorporado a la red de Cercanías y a la derecha uno de los modelos antiguos que serán retirados. / Francisco Calabuig / LEV

"Si no vale para una ciudad, que no valga para otra"

Antonio también se ha percatado de la mejora y ve los nuevos trenes "más limpios" y "más nuevos". "Se nota en todo", reconoce este vecino de València, que confiesa no estar al tanto de la polémica política. Aunque como Suani, otra viajera habitual, defiende que deberían llegar nuevos también a la C. Valenciana, no oculta cierto hartazgo sobre el protagonismo de la capital en el debate público: “Lo de Madrid me trae sin cuidado”, exclama. "Mientras esté aseado y vaya todo bien...lo importante que llegue a la hora", incide ella.

Más crítica es Lourdes, residente en Tavernes de la Valldigna, quien también reconoce las mejoras en los convoyes recién llegados pero se muestra molesta por recibirlos ya usados. "No me parece bien, lo que no quieren otros lo recibimos aquí en Valencia. Deberíamos tener nuevos, porque si no vale para una ciudad que no valga para otra", reflexiona.

Nuevos trenes, no trenes nuevos

La incorporación de los Civia fue anunciada por el propio ministro Puente en una reciente visita a Xàtiva. El socialista hablaba de "nuevos trenes" y de "mejoras en el servicio", ahora con "un 30% más de capacidad y más modernos" tras una "revisión y remodelación completa". "Nuevos asientos, nuevos sistemas de información al viajero, aire acondicionado... Es lo más nuevo de lo que dispone la flota de Renfe para cercanías y vienen a Valencia", proclamó en un vídeo promocional.

El ministro Óscar Puente, en la presentación de los nuevos trenes de Cercanías en Xàtiva, la semana pasada. / L-EMV

Omitió, sin embargo, que procedían de Madrid y su tiempo de uso, lo que ha dado munición a la oposición, que no ha dudado en pasar al ataque contra un PSPV que se ha quedado solo en su defensa de los Civia en las Corts. Los socialistas valencianos se centran en el aumento de capacidad que comporta y recuerdan que durante la época de Mariano Rajoy en Moncloa no llegaron trenes ni nuevos ni usados a la C. Valenciana.

Desde Renfe defienden el relevo y sus condiciones. Fuentes de la entidad destacan que sirve para rejuvenecer la flota (pasa de unos 27 años de antigüedad a 17) y ganar capacidad de pasajeros. En concreto, explican que con los nuevos modelos se salta de 549 plazas a 748. Gracias al reacondicionamiento, añaden, se ha mejorado el sistema de comunicación e iluminación y el aire acondicionado. La inversión ha sido de más de 7 millones, asegura la compañía, que remarca la mayor demanda que existe en Madrid para justificar que los nuevos vayan directos a la capital.

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Algunos detractores de la operación, entre ellos algunos dirigentes de Compromís, denuncian un círculo vicioso detrás de ese argumento. Señalan que la red de Cercanías valenciana ha perdido gran cantidad de viajeros en los últimos años precisamente por los problemas continuados de este servicio, en el que son habituales los retrasos, cancelaciones y aglomeraciones.