Castellón, la provincia más castigada por los incendios, pierde en 2026 casi un millón de euros en prevención de incendios

Castellón ha sido la provincia más castigada por los incendios durante el verano de 2026. Al mismo tiempo también es la provincia que más inversión ha dejado de recibir en el Fondo estratégico municipal de prevención de incendios y gestión forestal de la Comunitat Valenciana: ha perdido casi un millón de euros de esta partida creada tras la ley Forestal de la Comunitat Valenciana de 1993, con "la finalidad de ayudar a los ayuntamientos a financiar actuaciones en materia de prevención de incendios forestales y de gestión forestal, planificadas y aprobadas". Unas subvenciones directas que sirven para abrir o mantener áreas cortafuegos (de tres órdenes -1, 2 y 3- según la distancia y el área que engloban), crear puntos estratégicos de gestión (PEG), trabajar campos de cultivo o bancales en desuso, mantener pistas forestales o habilitar hidrantes, depósitos de agua, adecuar áreas recreativas y señalizar todas estas infraestructuras de prevención.

Según los datos publicados por la vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, el Fondo estratégico municipal de prevención de incendios y gestión forestal de la Comunitat Valenciana pasa de 10 millones en 2023 a 7,95 millones en 2026, lo que supone una reducción de 2.047.528 euros, un 20,48% menos. Un descenso que lleva a la diputada socialista Charo Navalón García a denunciar que "desde que el PP y Vox llegaron al Gobierno de la Generalitat en 2023, la política de apoyo a los municipios forestales ha experimentado un recorte evidente. No estamos ante un ajuste menor ni ante una simple modificación técnica del reparto: estamos ante una decisión política que reduce los recursos destinados a la prevención, conservación y gestión de nuestros montes".

El descenso de la inversión supone, según explica la diputada Charo Navalón, portavoz del PSPV en la comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de las Corts Valencianes, "que la inmensa mayoría de los municipios que ya recibían estas ayudas pierde financiación. De los 373 municipios beneficiarios en ambos ejercicios, 352 reciben menos dinero en 2026 —el 94,2%— y solo 21 incrementan su asignación. La reducción conjunta de estos municipios alcanza aproximadamente los 1,99 millones de euros, con una disminución mediana cercana al 18,9%".

Casi un millón menos para la provincia de Castellón

De las tres provincias, la de Castellón es "la más perjudicada ya que pierde 934.609 euros, un 24,19% de su financiación, pese a mantener prácticamente el mismo número de municipios beneficiarios: pasa de 124 a 125". Un impacto que, recuerda la diputada socialista, "se deja sentir en municipios especialmente vinculados a la protección del territorio y la prevención de incendios: Vallibona pierde más de 42.000 euros; Castell de Cabres, más de 41.000; Morella, casi 32.000; Ares del Maestrat, cerca de 28.000; y Sacañet, más de 27.500. En otros municipios, las reducciones superan el 50%, como ocurre en l’Alqueria d’Asnar, Benimeli, Nules, Manuel, Favara, Borriana o Bolulla". Una fortuna, sobre todo para los municipios más pequeños, con menos recursos económicos.

La diputada recuerda la justificación del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ante la información publicada por Levante-EMV, sobre el retraso de casi una década del cortafuegos previsto para la CV-25, la carretera de Llíria a Segorbe que atraviesa la Serra Calderona. Y que Martínez Mus achacó a un proyecto complejo y a la propiedad privada de los terrenos colindantes con la carretera.

A lo que Charo Navalón responde que "el Consell puede afirmar que la fórmula de reparto continúa siendo la prevista en el artículo 165 del Decreto 91/2023. Puede intentar asociarlo a la burocracia y a la propiedad privada, pero eso no oculta la realidad política: si se reduce la bolsa global en más de un 20%, los municipios reciben menos recursos, aunque el procedimiento administrativo sea el mismo. La cuestión no es únicamente cómo se reparte el dinero, sino cuánto dinero se pone sobre la mesa".

Sobre el reparto de las ayudas del Fondo estratégico municipal de prevención de incendios y gestión forestal. La diputada socialista revela que en 2026 "se han producido cambios significativos: 44 municipios entran como nuevos beneficiarios y 46 dejan de aparecer respecto a 2023. Parte de estas entradas y salidas se explica por razones administrativas —falta de solicitud, renuncias, aceptación fuera de plazo o pérdida del derecho—, pero el resultado final es igualmente preocupante: una bolsa más pequeña que debe atender necesidades crecientes y que genera una mayor incertidumbre para los ayuntamientos".

De ahí que, los municipios que más ayudas obtienen "no pueden presentarse automáticamente como grandes ganadores de la gestión del Consell. Algunos municipios que aparecen en 2026 ya habían quedado fuera en 2023 por problemas administrativos, no porque sus condiciones forestales hubieran mejorado. Y que un municipio reciba una cantidad elevada tampoco demuestra por sí mismo una mejora objetiva de su situación: las resoluciones no ofrecen, municipio por municipio, todos los datos utilizados para calcular las ayudas".

Para la diputada socialista la conclusión de toda esta situación es clara: "desde la llegada del PP y Vox al Gobierno valenciano, el Fondo Estratégico se ha debilitado en más de una quinta parte. Se recortan recursos precisamente en un ámbito que exige continuidad, planificación y capacidad de anticipación: la gestión forestal, la prevención de incendios, la conservación de los espacios naturales y el apoyo a los municipios rurales".

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De esta manera, la provincia de Castellón pierde 934.609,12 euros (un −24,19 %) a pesar de que en 2026, cuenta con un municipio en los beneficiarios de las ayudas: 125 poblaciones, frente a los 124 de 2023. "Por tanto, Castellón no pierde casi un millón de euros porque haya menos municipios. Pierde casi un millón porque las cantidades asignadas a los municipios castellonenses son, en conjunto, sensiblemente menores", concluye Charo Navalón. La provincia de València también pasa de 184 a 187 municipios, aunque también ve reducido su presupuesto: de 4.216.163,94 euros en 2023 a 3.547.804,27 en 2026, con una caída del 15,85 %. En el caso de la provincia de Alicante, pasa de 111 a 105 municipios, con una pérdida de 1.920.641,22 € (2023) a 1.476.081,69 € (2026). "La reducción de -444.559,53 €, que supone un -23,1%, puede deberse tanto a la disminución del número de municipios, como a la reducción de las cantidades percibidas para prevención de incendios por parte de los municipios".