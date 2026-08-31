Fallece Paco Sarro, el actor de 'Ferri' en 'L'Alqueria Blanca'

El actor valenciano Paco Sarro, conocido por interpretar a Ferri en la serie ‘L’Alqueria Blanca’, ha fallecido de forma repentina durante esta noche, según ha comunicado en redes sociales la cuenta del programa valenciano. La noticia ha provocado una gran tristeza entre compañeros y seguidores de una de las producciones más emblemáticas de la televisión valenciana. Desde ‘L’Alqueria Blanca’ han trasladado sus condolencias a la familia del intérprete y han despedido públicamente a uno de los miembros más queridos de su reparto. Todavía se desconoce la causa exacta del fallecimiento.

"Ens arriba la trista notícia de la defunció sobtada anit de Paco Sarro, el nostre estimadíssim Ferri. Volem acompanyar als seus familiars en estos dolorosos moments i dir-los que la gran família Alqueriana mai ho oblidarà. Fins sempre Ferri!" comunicaban esta mañana.

Paco Sarro interpretó al personaje de Ferri desde el estreno de ‘L’Alqueria Blanca’. Su presencia se prolongó durante buena parte de la trayectoria de la ficción y lo convirtió en uno de sus personajes más queridos. Según varias plataformas, apareció en más de 450 episodios de la serie entre 2007 y 2024. Su personaje se convirtió con el paso de los años en uno de los más reconocibles para los seguidores de la serie.

En una entrevista concedida en 2021, que coincidió con el regreso de ‘L’Alqueria Blanca’ después de varios años de parón tras el cierre de Canal 9, la antigua televisión valenciana, el actor explicó que reencontrarse con sus compañeros y con los personajes de la ficción había supuesto una necesaria inyección de aire fresco. Sarro también se refirió entonces al cariño que recibía de los espectadores por su interpretación de Ferri; el actor explicó que asumía con naturalidad que los seguidores le reconocieran por la calle.

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Más allá de ‘L’Alqueria Blanca’

Aparte de trabajar en la serie valenciana, Sarro ha tenido una amplia trayectoria interpretativa en cine y televisión. Se formó en arte dramático en la escuela Talía y, durante décadas, compaginó su faceta artística con su trabajo como funcionario. Entre sus trabajos en el mundo del cine, destaca su participación en películas como ‘5 metros cuadrados’, ‘El Bar’ o ‘La viuda negra’, mientras que en televisión participó también en producciones como ‘El mal invisible’, ‘Crematorio’, ‘Entre dos reinos’, ‘Vestidas de azul’ o ‘Las largas sombras’.