El abogado de Pradas se desliga de la causa de la dana: le sustituirá un letrado de la Kitchen

La exconsellera de Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa judicial de la dana, afronta el nuevo curso con nuevo abogado al frente de su defensa en la instrucción judicial que sigue en el juzgado de Catarroja por presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes. El letrado Pedro Colina asumirá los trabajos en el procedimiento judicial en sustitución de Eduardo de Urbano, que abandonará estas labores por motivos personales.

Colina, hasta ahora abogado del bufete Choclán, se acaba de incorporar al despacho Kepler-Karst, al que también pertenece De Urbano, y será el responsable del área de Derecho Penal Económico. Un cambio que se trasladará tambiéna la defensa de la exdirigente castellonense, que ha anunciado la sustitución en el marco de la investigación judicial sobre la catástrofe. Seguirán formando parte de su equipo de defensa las abogadas penalistas Sandra Imedio y Paloma Crespo.

El nuevo letrado de Pradas tiene tres décadas de experiencia como penalista en algunos procedimientos de especial repercusión. Sin ir más lejos, ha ejercido la defensa del exsecretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, imputado en el conocido como caso Kitchen, que en julio quedó visto para sentencia.

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El ex magistrado y abogado Eduardo de Urbano se desliga así de la defensa de Pradas "por motivos personales", según ha explicado en un comunicado la exconsellera, "sin perjuicio de que en un futuro pudiera volver a intervenir". De Urbano había dirigido la defensa de Pradas desde que la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, la citó como investigada en marzo del pasado año. Entre otras cosas, ha impulsado varias quejas contra la magistrada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin que hasta la fecha haya ninguna resolución al respecto. De Urbano fue magistrado de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid entre 2013 y 2021, y anteriormente magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (1999-2013) y presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas (1992-1999).