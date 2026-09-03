El Consell asegura que el incremento salarial a docentes tendrá efecto retroactivo "desde el 1 de septiembre"

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha asegurado este jueves que el incremento salarial para el personal docente de la Comunitat Valenciana tendrá "efecto retroactivo desde el 1 de septiembre", es decir, "desde esta misma semana".

Barrachina se ha expresado en estos términos durante la rueda de prensa ofrecida después de la reunión del pleno del gobierno valenciano, al ser preguntado por si la Conselleria de Educación tiene previsto mantener el diálogo con sindicatos ante el inicio del curso. También ha sostenido que el Consell ha estado trabajando "todos los días, también durante el verano" para el curso escolar y se ha referido al "acuerdo parcial" firmado los sindicatos ANPE y CSIF en materia salarial.

En este punto, ha resaltado que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "cumple los acuerdos y, lógicamente, habrá un incremento salarial con efecto desde el día 1 de septiembre, es decir, desde esta misma semana".

Durante la mesa sectorial de Educación celebrada este miércoles, CSIF solicitó información sobre el pago de esa subida salarial autonómica acordada el curso pasado y de la que el primer tramo de los primeros 200 euros/mes más tiene efectos desde el 1 de septiembre de 2026, según indicó el sindicato en un mensaje en sus redes sociales.

De acuerdo con el sindicato, la Conselleria explicó que ya había realizado todos los trámites y gestiones necesarios para aplicar la subida salarial acordada aunque consideraba "complicado" que pudiera incluirse en la nómina de septiembre. En todo caso, según CSIF, les trasladó que si el abono se producía en octubre o noviembre, "se realizará en todo caso con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre de 2026".

Por tanto, si se percibe en octubre, se abonarán 150 euros correspondientes a septiembre y octubre (75 de cada mes); si se retrasa hasta noviembre, 225. Ante el inicio del curso, la Coordinadora de Assamblees Docents del País Valencià (CADPV), junto con los sindicatos STEPV, CCOO, UGT, CGT, CSO, COS y Docents en Lluita, acordaron a finales de julio "reactivar" las protestas y convocaron manifestaciones para el próximo 12 de septiembre en las principales ciudades de la Comunitat Valenciana. Un día antes, el STEPV ha convocado una 'rodada' en bicicleta o patinete desde la Plaza de la Virgen hasta la playa de la Malva-rosa.