Llorca asegura que la subida salarial del profesorado se aplicará en septiembre

El aumento retributivo de 75 euros mensuales del profesorado pactado en mayo se hará efectivo en septiembre, según ha asegurado este viernes el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. El presidente ha avanzado en una visita al municipio de Polop que el Consell celebrará un pleno extraordinario el martes que viene para aprobar la medida.

Dudas

La Conselleria de Educación sembró dudas este miércoles sobre si las nóminas se actualizarían con retraso, según explicaron los sindicatos STEPV y CSIF a INFORMACIÓN. CSIF señaló que, según la conselleria, era posible que en octubre se pagaran 150 euros por el atraso de septiembre.

La Conselleria de Educación pactó con los sindicatos ANPE y CSIF la subida salarial de 200 euros. Este curso el aumento será de 75 euros, a los que se sumarán otros 75 el curso siguiente y 50 el siguiente. La subida se pactó tras la huelga educativa más larga que se recuerda en la Comunidad Valenciana y una de las más extensas de la historia de España.

Cuello de botella

El presidente de Educación de CSIF, José Seco, ha señalado que la Conselleria les dijo el miércoles que el retraso podía producirse porque septiembre "es un mes de alta de interinos". "El acuerdo que firmamos establece que se cobra en septiembre", ha señalado. "Pedimos que se refuercen las plantillas territoriales que gestionan las nóminas y que los docentes de carrera y los interinos cobren a final de mes", señala.

INFORMACIÓN no ha obtenido respuesta de la Conselleria al preguntar si prevé un refuerzo del personal que gestiona las nóminas y si el hecho de que los docentes de carrera cobren en septiembre conllevará un perjuicio para los interinos.

El portavoz del STEPV, Marc Candela, ha afeado que la medida vaya a aprobarse la semana que viene "cuando el acuerdo se firmó en mayo". Candela ha recordado que la organización a la que representa —la mayoritaria dentro del sector en la Comunidad Valenciana— no firmó el pacto "por considerarlo claramente insuficiente para recuperar el poder adquisitivo del profesorado". "El Consell no sube los salarios desde 2007", ha señalado.

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El presidente de la Generalitat ha asistido este viernes a la inauguración de la escuela infantil Ponoíg para alumnos de 0 a 2 años con capacidad para 21 bebés. El Consell ha asegurado que invertirá para este curso 163 millones de euros en educación gratuita de 0 a 3 años.