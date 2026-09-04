Mompó carga contra Morant: "Siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez, no vales para nada"

Agria polémica en torno a la gestión de la dana. La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha cargado contra el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, tras el informe enviado por la corporación a la jueza de la dana, donde constata que los técnicos enviaron a casa a sus trabajadores por el temporal y notificaron por correo electrónico a sus superiores. Unas crítícas que han recibido una réplica muy polémica por parte del lider provincial de los 'populares'.

"Mompó conocía las medidas preventivas, pero decidió avisar solo a su entorno. Al resto de valencianos, no", escribó la dirigente socialista en su cuenta de X. Mompó ha respondido con palabras muy duras. "Los valencianos de 'trellat' intentábamos ayudar. En cambio, tú apareciste dos días después en el helicóptero con Pedro Sánchez, el de 'si quieren más recursos que los pidan'", ha replicado el presidente de la Diputación, haciendo referencia a una frase que, por cierto, nunca pronunció el presidente del Gobierno.

A continuación, el presidente provincial del PP ha segurado que "todo el mundo sabe que con las tragedias que hemos sufrido", a Morant le ha "preocupado mucho más dónde están las cámaras que las personas afectadas". "Diana", le ha dicho, "siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez. No vales para nada, así de claro".

"Habla el presidente más mentiroso después de Mazón"

El síndic de los socialistas en Les Corts, José Muñoz, ha salido en defensa de la secretaria general frente a las últimas referencias de Mompó. "No sé si me da más asco por machista o por la agresividad del comentario", ha dicho en su cuenta de X, doned ha exigido "disculpas inmediatas". También la Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se ha pronunciado en la misma línea: "Esta no puede ser la manera de hacer política de la derecha, a ver quién suelta el insulto más grande y siempre con especial reincidencia contra las mujeres".

El secretario de organización del PSPV y diputado provincial, Vicent Mascarell, bastante activo en redes, no ha tardado en intervenir contra Mompó y ha criticado sus declaraciones ante la jueza que investiga la dana. La última fue en julio donde, en muchos casos, aseguró no recordar exactamente cómo sucedieron algunas cosas. "Habla el presidente más mentiroso después de [Carlos] Mazón, el que no recuerda nada, el que borró sus llamadas y wasaps, quien solo avisó a su familia". "Qué vergüenza", ha espetado en su post: "Calla la boca o habla para decir la verdad".

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También el portavoz socialista en la Diputación y alcalde de Mislata, Carlos Bielsa, ha entrado en la controversia. "¿En manos de que gente infame estamos? Opina el que más tiene que callar, el portavoz y encubridor de Mazón, el del ventorro, el que dice una cosa y la contraria al mismo tiempo, el que borra los mensajes y llamadas para que no se sepa la verdad, el que no se acuerda de nada, el que miente en sede judicial y a las preguntas de la jueza de la Dana responde "no me acuerdo" en 30 ocasiones", ha expuesto: "Los valencianos y valencianas de "trellat" os van a mandar al rincón de pensar. Al tiempo...".