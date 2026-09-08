El Consell se desvincula de los "pésimos" resultados de PISA y culpa al Gobierno y al Botànic

El Consell se ha quitado de encima cualquier responsabilidad sobre los malos resultados del Informe PISA en la Comunitat Valenciana, a la cola en Matemáticas y Lectura y con la mayor caída respecto al examen de 2022, y ha culpado de estos al Gobierno central, y en concreto a la ley impulsada en 2022 por la entonces ministra Isabel Celaa, y al anterior ejecutivo autonómico, el Botànic, pese a que las pruebas se hicieron con la mitad de la legislatura con el PP al frente de la Generalitat.

Ante el nuevo flanco que supone el demoledor informe PISA, el portavoz del gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha admitido que los resultados son "pésimos", pero ha remarcado que lo son a nivel "nacional" y ha culpado de ello a la "modificación del sanchismo en cuanto a nuestras normas educativas". En este sentido, ha ejemplificado que la ley estatal actualmente en vigor, la Lomloe, permite pasar de curso "con múltiples asignaturas suspendidas", lo que, ha insistido, "ha llevado a España a tener unos muy malos resultados".

No obstante, Barrachina ha añadido que ese "muy mal resultado nacional", está "agudizado en la Comunitat Valenciana por culpa del Botànic", cargando contra alguna de sus medidas como la implantación de la asignatura de Proyectos Interdisciplinares, su modelo de plurilingüismo o hasta citando las "más de 40 condenas" en materia educativa. "Es una evaluación que acredita lo que sabíamos: el Botànic se dedicó a otras cosas, no a educar a nuestros hijos", ha indicado.

Es por ello que el portavoz del Consell ha reivindicado que frente al modelo de la izquierda que era "francamente mejorable", la conselleria llevó a cabo modificaciones "en julio de 2024" para "mejorar la formación en Matemáticas y Lectoescritura". "Ya hicimos en julio de 2024 las primeras modificaciones para Secundaria y ahora entran esas mejoras en el currículum en Primaria", ha explicado el portavoz del gobierno valenciano tratando de desmarcarse de los resultados del informe y tomando estos como justificación para sus cambios.

Caída respecto a 2022

Las pruebas que han servido de base para elaborar esta radiografía impulsada por la OCDE se hicieron en 2025, cuando el PP llevaba al frente del gobierno valenciano, y por tanto, de la Conselleria de Educación, desde dos años antes. Además, supone una caída respecto a las puntuaciones obtenidas en 2022, con el Botànic al frente de este departamento y que habían permitido a la Comunitat Valenciana situarse por encima de la media en competencia lectora y en matemáticas en la media estatal.

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Cabe recordar que el examen de las pruebas de PISA se realizaron en la primavera de 2025, poco menos de medio año después de la dana, lo que podría haber tenido también influencia. La riada causó 232 muertos según la investigación judicial y dañó los centros educativos de 22 municipios en la provincia de Valencia, dificultando en algunos casos el regreso a las clases durante unas semanas, justo las previas a la prueba.