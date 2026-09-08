TELECOMUNICACIONES
Jorge García, nuevo director de Telefónica en la Comunitat Valenciana
Asume la dirección autonómica de la compañía para impulsar la digitalización y reforzar la colaboración con empresas e instituciones valencianas
Redacción Levante-EMV
Telefónica ha nombrado al valenciano Jorge García nuevo director autonómico de la compañía en la Comunitat Valenciana. Desde esta responsabilidad liderará la actividad de Telefónica en el territorio, reforzando la relación con el tejido empresarial, las administraciones públicas y el ecosistema innovador valenciano para seguir impulsando la transformación digital de la región.
Jorge García es ingeniero informático y cuenta con una dilatada experiencia profesional dentro de Telefónica, compañía a la que está vinculado desde hace más de veinte años. A lo largo de su trayectoria ha ocupado diferentes posiciones de responsabilidad en las áreas de desarrollo de negocio, grandes cuentas y estrategia comercial, participando en proyectos de transformación digital.
Ciberseguridad
Como director autonómico, será el máximo representante institucional de Telefónica en la Comunitat Valenciana y tendrá entre sus principales objetivos fortalecer la colaboración con los principales agentes económicos y sociales del territorio, impulsar la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, el cloud, la ciberseguridad así como contribuir a la competitividad de las empresas valencianas. "La Comunitat Valenciana reúne un enorme potencial de innovación, talento y capacidad empresarial. Como principal vía de acceso a las tecnologías digitales, en Telefónica queremos acompañar a empresas e instituciones en ese camino, poniendo a su disposición nuestro talento e innovación para transformar los retos en oportunidades”, asegura.
La Comunitat constituye uno de los territorios estratégicos para Telefónica por su dinamismo económico, industrial y emprendedor. En los últimos años, la compañía ha participado en numerosos proyectos de digitalización junto a administraciones públicas, hospitales, universidades y empresas de sectores como la industria, la logística, el turismo, el deporte o la salud, contribuyendo a acelerar la transformación digital del tejido productivo valenciano. En este contexto, destaca también el despliegue de un nuevo nodo Edge en Valencia, que contribuirá a impulsar la competitividad y transformación digital de empresas y administraciones.
Fuente: Levante - EMV
- El nuevo azul de la Generalitat Valenciana tiñe la tarjeta SIP
- Marga, 65 años, con una pensión de 830 euros, sin ayudas al alquiler ni escudo social: 'Mi casero tiene 10 pisos y me ha dicho que en dos años pagaré el doble
- Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana que ya han cancelado o aplazado la Cabalgata por la Borrasca Francis
- Estos son los 12 días festivos del 2026 en Castellón: habrá dos macropuentes
- La jueza de la dana tumba la personación de Carlos Mazón: 'Solo podría personarse si pretendiera reconocer un hecho delictivo
- Educación incumple la orden del juez y deja sin apoyo a un niño con discapacidad en Castellón: 'Mi hijo está sufriendo
- El asesino de Sueca, a su hijo: 'Tranquilo, que no me suicido. Voy al cuartel para pagar en años de cárcel lo que he hecho
- Así queda la oferta 'definitiva' de Educación para desencallar la huelga indefinida del profesorado