Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impuestos CastellóRobos Vila-realPrecios naranjaComienzo CD CastellónParque acuático CastellónConciertos Castellón
instagramlinkedin

TELECOMUNICACIONES

Jorge García, nuevo director de Telefónica en la Comunitat Valenciana

Asume la dirección autonómica de la compañía para impulsar la digitalización y reforzar la colaboración con empresas e instituciones valencianas

Jorge García, en una imagen reciente.

Jorge García, en una imagen reciente. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

València

Telefónica ha nombrado al valenciano Jorge García nuevo director autonómico de la compañía en la Comunitat Valenciana. Desde esta responsabilidad liderará la actividad de Telefónica en el territorio, reforzando la relación con el tejido empresarial, las administraciones públicas y el ecosistema innovador valenciano para seguir impulsando la transformación digital de la región.

Jorge García es ingeniero informático y cuenta con una dilatada experiencia profesional dentro de Telefónica, compañía a la que está vinculado desde hace más de veinte años. A lo largo de su trayectoria ha ocupado diferentes posiciones de responsabilidad en las áreas de desarrollo de negocio, grandes cuentas y estrategia comercial, participando en proyectos de transformación digital.

Ciberseguridad

Como director autonómico, será el máximo representante institucional de Telefónica en la Comunitat Valenciana y tendrá entre sus principales objetivos fortalecer la colaboración con los principales agentes económicos y sociales del territorio, impulsar la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, el cloud, la ciberseguridad así como contribuir a la competitividad de las empresas valencianas. "La Comunitat Valenciana reúne un enorme potencial de innovación, talento y capacidad empresarial. Como principal vía de acceso a las tecnologías digitales, en Telefónica queremos acompañar a empresas e instituciones en ese camino, poniendo a su disposición nuestro talento e innovación para transformar los retos en oportunidades”, asegura.

Noticias relacionadas

La Comunitat constituye uno de los territorios estratégicos para Telefónica por su dinamismo económico, industrial y emprendedor. En los últimos años, la compañía ha participado en numerosos proyectos de digitalización junto a administraciones públicas, hospitales, universidades y empresas de sectores como la industria, la logística, el turismo, el deporte o la salud, contribuyendo a acelerar la transformación digital del tejido productivo valenciano. En este contexto, destaca también el despliegue de un nuevo nodo Edge en Valencia, que contribuirá a impulsar la competitividad y transformación digital de empresas y administraciones.

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo azul de la Generalitat Valenciana tiñe la tarjeta SIP
  2. Marga, 65 años, con una pensión de 830 euros, sin ayudas al alquiler ni escudo social: 'Mi casero tiene 10 pisos y me ha dicho que en dos años pagaré el doble
  3. Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana que ya han cancelado o aplazado la Cabalgata por la Borrasca Francis
  4. Estos son los 12 días festivos del 2026 en Castellón: habrá dos macropuentes
  5. La jueza de la dana tumba la personación de Carlos Mazón: 'Solo podría personarse si pretendiera reconocer un hecho delictivo
  6. Educación incumple la orden del juez y deja sin apoyo a un niño con discapacidad en Castellón: 'Mi hijo está sufriendo
  7. El asesino de Sueca, a su hijo: 'Tranquilo, que no me suicido. Voy al cuartel para pagar en años de cárcel lo que he hecho
  8. Así queda la oferta 'definitiva' de Educación para desencallar la huelga indefinida del profesorado

Jorge García, nuevo director de Telefónica en la Comunitat Valenciana

Jorge García, nuevo director de Telefónica en la Comunitat Valenciana

El Consell aprueba un día antes del inicio de curso la subida de sueldo al profesorado

El Consell aprueba un día antes del inicio de curso la subida de sueldo al profesorado

El Consell se desvincula de los "pésimos" resultados de PISA y culpa al Gobierno y al Botànic

El Consell se desvincula de los "pésimos" resultados de PISA y culpa al Gobierno y al Botànic

Batacazo en PISA: La Comunitat Valenciana, a la cola tanto en ciencias como en lectura

Batacazo en PISA: La Comunitat Valenciana, a la cola tanto en ciencias como en lectura

El Gobierno saca adelante la reforma de la financiación autonómica con el apoyo de Cataluña y Canarias y el rechazo del resto de las comunidades

El Gobierno saca adelante la reforma de la financiación autonómica con el apoyo de Cataluña y Canarias y el rechazo del resto de las comunidades

Llorca asegura que la subida salarial del profesorado se aplicará en septiembre

Llorca asegura que la subida salarial del profesorado se aplicará en septiembre

Mompó carga contra Morant: "Siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez, no vales para nada"

Mompó carga contra Morant: "Siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez, no vales para nada"

Arcadi España celebra el paso "relevante" del nuevo modelo de financiación: "Es mucho mejor que el actual"

Arcadi España celebra el paso "relevante" del nuevo modelo de financiación: "Es mucho mejor que el actual"
Tracking Pixel Contents