Solo cinco de los 11 nuevos centros educativos para el curso 2026-2027 en Castellón estarán listos en septiembre

La Comunitat Valenciana estrenará 28 nuevos centros educativos durante el curso 2026-2027, aunque solo la mitad estará preparada para recibir alumnado desde el inicio de las clases este miércoles. En concreto, 14 de estas nuevas infraestructuras abrirán sus puertas en septiembre de 2026, mientras que las otras 14 se incorporarán de forma progresiva a lo largo del curso, según los datos facilitados por la Conselleria de Educación en la rueda de prensa de inicio de curso.

En la convocatoria a medios, la consellera, Carmen Ortí, ha destacado la inversión en infraestructuras educativas, uno de los principales bloques de reivindicación de los docentes en huelga indefinida -ahora suspendida-. Durante el curso, ha detallado, se abrirán 28 nuevos colegios e institutos, en los que se ha invertido un total de 254,3 millones de euros.

Por provincias, Alicante y Castellón concentran la mayor parte de las nuevas aperturas, con 11 centros nuevos cada una, mientras que en la provincia de Valencia serán seis. Así, de los 28 centros que se incorporarán a la red educativa durante el curso 2026-2027, 22 estarán en Alicante y Castellón, que reúnen casi ocho de cada diez nuevas infraestructuras, frente a las seis previstas en Valencia.

Como es obvio, no en todos los centros se ha invertido por igual. La cantidad total varía según el número de unidades o la obra necesaria para encarar su apertura. Hay un centro, entre los 28, que ostenta el récord de inversión: el IES L’Estació de Ontinyent, que ha costado 17,9 millones de euros. A más de un millón de distancia, completan el podio el IES José Vilaplana de Vinaròs y el CEIP 106 Malilla Fernando de los Ríos de València, ambos con 16,1 millones, y el IES Álvaro Falomir de Almassora, con 15,7 millones.

Gráfico que muestra qué parte de los nuevos centros abrirá en septiembre / Redacción Levante-EMV

Valencia: cinco centros nuevos desde septiembre y uno más tarde

En la provincia de Valencia se abrirán seis nuevos centros educativos a lo largo del curso 2026-2027 y cinco de ellos estarán ya operativos en septiembre. Son el CEIP 106 Malilla Fernando de los Ríos, en València; el IES La Patacona, en Alboraya; el IES L’Estació, en Ontinyent; el CEIP Lluís Vives, en Bocairent; y el CRA La Serranía San Vicente Ferrer, en Losa del Obispo. El único de los seis que prevé abrir en septiembre es el IES Francesc Gil, de Canals.

Por volumen de inversión, el centro que encabeza la lista es el IES L’Estació de Ontinyent, con 17,9 millones de euros, seguido del CEIP 106 Malilla Fernando de los Ríos de València, con 16,1 millones. A continuación se sitúan el IES La Patacona de Alboraya, con 12,2 millones, y el IES Francesc Gil de Canals, con 10,3 millones. Cierran la relación el CEIP Lluís Vives de Bocairent, con una inversión de 8,2 millones, y el CRA La Serranía San Vicente Ferrer de Losa del Obispo, con 1,9 millones. En conjunto, en los seis centros de la provincia de Valencia se han invertido 66,6 millones.

Alicante: 11 nuevos centros, cuatro abiertos ya

En la provincia de Alicante se abrirán 11 nuevos centros educativos a lo largo del curso 2026-2027, aunque solo cuatro estarán operativos ya en septiembre. Son el CEIP Les Arrels de Elx, con una inversión de 7,8 millones de euros; el CEE Virgen de la Luz, también en Elx, con 7,9 millones; el CEIP Núm. 4 El Gabato de Almoradí, con 8,5 millones; y el IES García Berlanga de Sant Joan d’Alacant, con 13,9 millones.

Los otros siete centros previstos para este curso abrirán más adelante. La mayor inversión de entre estos últimos corresponde al IES Les Salines de Calp, con 15,4 millones de euros, seguido del IES Núm. 1 de Finestrat, con 14 millones; el CEIP La Almadraba de Alicante, con 13,3 millones; y el IES Pere María Orts de Benidorm, con 13,1 millones. Por debajo se sitúan el CEIP Núm. 2 de Catral, con 8,7 millones; el IES Andreu Sempere de Alcoy, con 8,3 millones; y el CEE Gargasindi de Calp, con 7,8 millones.

En total, en Alicante, la inversión en los 11 nuevos centros suma 118,7 millones de euros, lo que la convierte en la provincia con mayor inversión de las tres.

Castellón: mismos centros que en Alicante, menos inversión

En cuanto a la provincia de Castellón se abrirán 11 nuevos centros educativos a lo largo del curso 2026-2027, de los que cinco estarán operativos ya en septiembre. Estos primeros son el CEIP La Candelera de la Salzadella, con una inversión de 1,4 millones de euros; el CEIP San Miguel Arcángel de Soneja, con 4,7 millones; el CEIP La Mola de Alcalà de Xivert, con 4,8 millones; el CEIP Sant Joan de Moró, con 8,3 millones; y el CEIP Rosario Pérez de la Vall d’Uixó, con 6,2 millones.

Los otros seis centros previstos para este curso abrirán más adelante, no se especifica cuándo. La mayor inversión entre los de este segundo grupo corresponde al IES José Vilaplana de Vinaròs, con 16,1 millones de euros, seguido del IES Álvaro Falomir de Almassora, con 15,7 millones. A continuación se sitúan el CEIP Hermanos Gil Sorribes de Jérica, con 3,7 millones; la EI Primer Cicle Sambori de Onda, con 2,9 millones; el CEE Pla de Hortolans de Burriana, con 2,4 millones; y el CEIP Sant Vicent Ferrer de la Vall d’Uixó, con 1,9 millones. En conjunto, los 11 nuevos centros de la provincia de Castellón suman una inversión de 68,1 millones de euros.

Inversión en los nuevos centros por provincias / Redacción Levante-EMV

Los centros de Valencia, los más avanzados en aperturas

La provincia de Valencia es la que llegará al inicio de curso con una mayor parte de sus nuevos centros ya en funcionamiento. Cinco de los seis previstos para 2026-2027 abrirán en septiembre, el 83,3% del total. La proporción es mucho menor en Castellón, donde estarán operativos cinco de los 11 nuevos centros, un 45,5%, y especialmente en Alicante, con cuatro de 11, el 36,4%, la cifra más baja de las tres provincias.

Pero, territorialmente hablando, la inversión media por centro también muestra diferencias importantes. En Alicante asciende a unos 10,8 millones de euros por centro, mientras que en Valencia ronda los 11,1 millones y en Castellón baja hasta los 6,2 millones. Pese a concentrar casi la mitad de toda la inversión, Alicante no es la provincia con el coste medio por centro más alto, porque Valencia tiene menos actuaciones pero varias de mucha cuantía.

Noticias relacionadas

Pero no solo se ha hablado, en la rueda de prensa de presentación del curso, de nuevos centros. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Educación cifra en 820,15 millones de euros la inversión total actualmente en ejecución en infraestructuras educativas. Según el balance de este lunes, hay 422 obras en marcha, 40 más que hace un año, y estas actuaciones han generado 19.581 puestos de trabajo.