La Generalitat recurre al Supremo el 'último' Edificant del Botànic y deja en el aire las obras de 15 colegios

La batalla judicial por las últimas obras autorizadas por el Botànic del Plan Edificant se resolverá en el Tribunal Supremo. La Abogacía de la Generalitat, a petición de la Conselleria de Educación, ha recurrido las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en las que declaraba ilegal el freno impulsado por el departamento dirigido por José Antonio Rovira a la construcción de 15 centros educativos hecha por el anterior gobierno en julio de 2023, lo que a efectos prácticos supondrá una nueva demora para llevar a cabo estas obras.

Para entender el conflicto hay que remontarse a julio de 2023. Semanas después de las elecciones donde PP y Vox se habían impuesto a la izquierda, la entonces consellera de Educación en funciones, Raquel Tamarit, de Compromís, firmó la resolución de Edificant por el que se comprometía a llevar a cabo las obras en 15 centros por un valor de unos 65 millones de euros Sin embargo, al llegar Rovira a la conselleria, decidió anular esta actuación alegando "lesividad" contra la Administración autonómica frenando los proyectos en marcha.

Esa decisión la recurrieron los ayuntamientos afectados. Ahí estaban Mislata, Albalat dels Sorells, Casinos, Benicarló o Burjassot que veían como una serie de obras para sus localidades se paralizaban ante esa declaración de lesividad de la conselleria, que en la práctica implicaba impugnar la cesión de las competencias a los consistorios para que llevasen a cabo las obras a cambio de su correspondiente pago económico. El TSJCV dio la razón el pasado mes de junio a los municipios, anulaba la impugnación de Educación y obligaba a la Generalitat a llevar a cabo estos centros educativos al considerar que esa delegación de competencias podían encuadrarse dentro del denominado despacho ordinario de asuntos de un gobierno en funciones.

Frente a ello, y apurando el plazo legal de un mes, la Generalitat Valenciana ha decidido acudir al Supremo. Así, según la nota emitida por la conselleria, los informes emitidos por la Abogacía de la Generalitat avalan que los recursos de lesividad presentados por Educación en su momento "no respondieron a criterios políticos, sino a la voluntad de clarificar y delimitar cuál debe ser el alcance de las decisiones de un gobierno en funciones, especialmente cuando estas implican compromisos e inversiones de carácter plurianual con cargo a ejercicios posteriores".

Debate por los gobiernos en funciones

Así, remarcan que el TSJCV "consideró que dichas delegaciones podían encuadrarse dentro del denominado despacho ordinario de asuntos de un gobierno en funciones, por lo que rechazó la petición de esta Administración" y que ante ello "y con el objetivo de obtener un pronunciamiento definitivo sobre una cuestión que se considera de especial relevancia institucional, la Generalitat ha decidido acudir al Tribunal Supremo mediante la interposición de los correspondientes recursos de casación".

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Según el comunicado del departamento que dirige Carmen Ortí, "el debate jurídico que se plantea trasciende cualquier consideración política y responde a una cuestión de interés general relacionada con el funcionamiento institucional de las administraciones públicas". Por ello, consideran que resulta "necesario que el Alto Tribunal se pronuncie al respecto": "Lo importante en este asunto es determinar dónde empiezan y dónde terminan las competencias de un gobierno que ha cesado y permanece en funciones, así como esclarece hasta qué punto puede adoptar decisiones que comprometan el presupuesto y la capacidad de gestión del ejecutivo entrante durante los ejercicios siguientes”, sentencia.