Anna López, politóloga experta en extrema derecha y guerras híbridas. "Vivimos un cambio de época donde el campo de batalla es digital y el objetivo es desestabilizar"

Atiende desde Madrid, porque las últimas semanas transcurren entre la capital y Barcelona. La politóloga valenciana se ha convertido en una voz de referencia en España al analizar el avance ultra y los nuevos instrumentos para ello, como las guerras híbridas. La autora de La extrema derecha en Europa (Tirant) no es pesimista, a pesar de las últimas victorias electorales de los extremistas y de la reducción de la población que vive en democracias liberales.

Casi mes y medio desde la entrada masiva en Ceuta, ¿sabemos cómo se produjo?

Sabemos mucho del cómo, pero no sabemos quién ha sido. También sabemos que estos ataques híbridos buscan desestabilizar y polarizar un país. Y eso lo vemos cada día al abrir la prensa. No conocemos todavía al autor porque una de las características de los ataques híbridos algorítmicos es ocultar la autoría mediante el uso de servidores y diseños complejos de la operación. Sin embargo, tenemos muchos indicios sobre el cómo, lo que ayuda a la prevención frente a futuros ataques, que serán más frecuentes y sofisticados por el uso de la inteligencia artificial.

¿Qué sabemos del cómo?

Que tenemos dos grandes fases. Respecto al primer ataque híbrido, que sí fue exitoso, el del 31 de julio, el comité especial convocado por la Comisión Europea observó que, desde la sentencia del Tribunal Supremo hasta el día 15, hubo campañas de desinformación de bajo nivel en Facebook. Pero del 15 y hasta el 31, el tipo de mensajes cambió cualitativa y cuantitativamente, multiplicándose en todas las plataformas y hablando de sabotajes o ataques híbridos. Y detectamos correos y teléfonos en lugares como Turquía, lo que dificulta el rastreo.

Sabemos mucho de cómo se produjo la entrada masiva en Ceuta, pero no sabemos quién ha sido

Es decir, hay una coordinación oculta de la que no sabemos el origen.

Sí, se detecta esa coordinación en dos fases. En la segunda, el del 15 de agosto, que no fue exitoso, vemos a más actores como Rusia, Estados Unidos, Israel y la internacional ultra. El mensaje cambió de "España está abierta" a conceptos como "invasión", "colapso" o "Guerra Mundial Z".

¿Sabremos alguna vez quién está detrás del primer ataque híbrido?

Soy muy escéptica. Tenemos el ejemplo de las elecciones de 2024 en Rumanía, donde el expediente sigue abierto. En el caso español es más difícil por el volumen de millones de publicaciones y la sofisticación tecnológica: el uso de la IA ha crecido un 159 % entre 2024 y 2025.

Anna López. / Germán Caballero

Entonces, Rusia, Israel y Estados Unidos, ¿están detrás de ese primer ataque o se aprovechan de la crisis?

Lo que sabemos es que se aprovechan para amplificar la desinformación que ya estaba en marcha. Una cosa es amplificar y otra diseñar el cerebro de la operación, y eso no lo tenemos.

¿Qué sabemos hasta el momento del papel del régimen marroquí?

No sabemos si ellos diseñaron el uso de la sentencia. Lo que sí está documentado es que muchas cuentas ubicadas en Marruecos amplificaron la campaña, siendo el 90 % de la información inicial en árabe.

¿Cómo definiría una guerra híbrida?

Es el uso de redes sociales y algoritmos para aumentar la desinformación y provocar una crisis de orden público en el espacio físico.

Estamos en un contexto de ‘Guerra Fría 2.0’, un tiempo sin paz ni guerra entre dos bloques: las democracias liberales y los regímenes autocráticos

Es una guerra blanda, porque no hay bombas, pero puede ser tan daniña o más que un ataque con misiles, ¿no?

Totalmente. Está dentro del poder blando. Estamos en un contexto de ‘Guerra Fría 2.0’, un tiempo sin paz ni guerra entre dos bloques: las democracias liberales y los regímenes autocráticos, y la guerra se disputa en el terreno digital, donde es más difícil atribuir la autoría y tienen más facilidad para desestabilizar.

La gran diferencia con el siglo XX es que las dos grandes potencias, EE UU y Rusia, no van una contra otra, sino que estarían en el mismo bloque.

Sí. Con la victoria de Donald Trump, la concepción tradicional de aliado se ha volatilizado. Existe un grupo de "autócratas" que incluye a Rusia, China, Estados Unidos e Israel. Trump lo deja claro al anunciar la financiación de campañas para apoyar a la extrema derecha. El orden internacional ha saltado por los aires y hoy solo un 7% de la población mundial vivimos en democracias liberales.

¿El objetivo de esos líderes es acabar con la democracia liberal?

El enemigo es todo lo que representan las democracias pluralistas, lo que supone la vulneración de derechos humanos y de normas de agencias basadas en la cooperación, como la OTAN o la OMS. Para Trump, la OTAN es cuestión de vasallaje. Estamos en un cambio de época donde el campo de batalla es digital y el objetivo es la desestabilización. No sé si el final puede ser con Trump o, al contrario, avanzará con las próximas elecciones en la UE, cuando lo previsible es que gane escaños la ultraderecha. Acabamos de ver este cambio de época en Sajonia, donde Rusia empezó ataques híbridos con drones para desestabilizar generando una sensación de inseguridad y de gobierno incapaz, beneficiando así a la extrema derecha.

¿Está en riesgo el futuro de las elecciones en Estados Unidos y Europa?

Hay indicios suficientes para poner mucha atención. Las injerencias ya no son solo externas, sino también internas, lo que hace más vulnerables los procesos electorales. La esfera digital tiene mucho poder sobre nuestra capacidad de decidir.

Las elecciones en España estarán muy condicionadas por estas guerras híbridas

¿Las elecciones en España estarán muy condicionadas por esa guerra híbrida?

Por supuesto. El problema es que ahora estas campañas ocurren también fuera de temporada, como vimos con los bulos rusos sobre la ayuda del gobierno en la dana, cuando se decía que se desviaba a Ucrania, o durante el procés. Se está gestando un caldo de cultivo que favorece modelos ajenos a la democracia liberal.

¿Por qué esa obsesión de Rusia con España?

El enemigo de Rusia es la Unión Europea y su máxima es "divide y vencerás". Aprovechan las vulnerabilidades de cada país y cuentan con la connivencia de organizaciones de extrema derecha que promueven su discurso. Países como Finlandia llevan 12 años impartiendo alfabetización mediática obligatoria por su cercanía con Rusia.

Anna López. / Germán Caballero

¿Qué medidas se deben tomar en España?

Es necesaria una combinación de vigilancia estricta y alfabetización mediática. En 2024, España destinó 1,3 millones de euros a proyectos de este tipo que implican a la sociedad civil y medios.

¿Cuánto le debe este movimiento a los tecnoligarcas?

Mucho. Ellos diseñaron los algoritmos. En 2025, la palabra del año para el diccionario Oxford fue "cebo de la ira": contenido diseñado para generar odio. Con ese espíritu se entienden todas estas campañas de desinformación. Han dejado claro quiénes son sus amigos y enemigos. Sin embargo, la ley de Servicios Digitales europea está siendo firme: ha ayudado a que la retirada de contenidos por delitos de odio pase del 10 al 40 %.

Soy partidaria de prohibir las redes sociales a menores de 16 años: es un instrumento peligroso con efectos graves en la salud mental

¿Es partidaria de prohibir las redes sociales a menores?

Soy partidaria de prohibirlas a menores de 16 años por su índice de madurez. Es un instrumento peligroso con efectos graves en la salud mental. Debemos observar los resultados de países como Australia. En España, el gobierno propone un "escudo democrático". La alfabetización debe ser transversal desde los cero años hasta la universidad, enseñando cómo se fabrica un bulo o cómo evolucionan las campañas de desinformación.

¿Ve un ambiente comparable a los años 30 del siglo XX?

Rima mucho, pero hoy las democracias y la división de poderes son más fuertes. El paralelismo está en las emociones y en la decepción hacia la clase política. En los años 30 el chivo expiatorio era el judío; ahora es el inmigrante.

Cuando se habla en Ceuta casi exclusivamente de expulsar a los que entraron, ¿es que la extrema derecha ha colonizado ya el lenguaje?

La extrema derecha ha logrado deshumanizar al inmigrante en el lenguaje, convirtiéndolo en invasor.

¿Es pesimista sobre el futuro?

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No. Tenemos las herramientas, democracias sólidas y una ciudadanía con conocimiento del pasado. Todavía estamos a tiempo.