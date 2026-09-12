La deuda sanitaria de los pacientes "desplazados" engorda hasta casi 1.200 millones por un reglamento pendiente desde 2012

Es una reclamación que año tras año aparece en el apartado de ingresos de los Presupuestos de la Generalitat más como deseo y reivindicación que como posibilidad real de cobro, pero este viernes se ha transformado en una extensa auditoría de la Sindicatura de Comptes para poner una cifra montante y sonante: 1.172 millones. Esa es la cuantía a la que, según el organismo fiscalizador, asciende la factura pendiente por la atención sanitaria prestada a pacientes desplazados y derivados tanto de otras autonomías como del extranjero entre los años 2013 y 2024. Una deuda que lejos de menguar, no para de crecer y ante la cual la Sindicatura recomienda al Consell tomar acciones legales para reclamar el desarrollo reglamento pendiente desde hace 14 años.

El Gobierno creó en 2012, con Cristobal Montoro como ministro de Hacienda, el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), pero desde entonces ningún gobierno ha aprobado las reglas completas necesarias para aplicarlo correctamente, siendo un perjuicio constante para las arcas valencianas. El FOGA es un mecanismo pensado para que si una persona empadronada en Madrid está pasando unos días en Alicante, sufre un problema de salud y es atendida por la sanidad valenciana, la Comunitat Valenciana asume inicialmente el gasto y después recibe una compensación.

Sin embargo, el mecanismo de compensación falla y no cubre todas las prestaciones. Consecuencia: el Gobierno adeuda a la Generalitat uno de cada tres euros generados por desplazados sanitarios. El motivo, según señala la auditoría de la sindicatura, es que el Ministerio de Sanidad debería haber aprobado una disposición reglamentaria para determinar cómo calcular el importe que debía recibir o pagar cada servicio autonómico de salud, algo que no se ha hecho 14 años después de la aprobación del fondo.

Costes de las atenciones sanitarias de los pacientes no acreditados en la Comunitat Valenciana.

La Sindicatura de Comptes denuncia con dureza que el modelo vigente no es eficaz ni eficiente y vulnera los principios de equidad, cohesión y solidaridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Además del FOGA, el documento pone la lupa sobre el otro gran instrumento de compensación estatal, el Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS), que se ocupa de asistencias programadas y derivaciones previamente autorizadas.

La sindicatura concluye que el cobro depende prácticamente de la "voluntad de pago" de las autonomías y países deudores y que al carecer de herramientas coercitivas, como la exigencia obligatoria de intereses de demora, su pago es limitado provocando que el "agujero" económico de los pacientes desplazados engorde cada año.

Euskadi, Madrid y Reino Unido

La mayor parte del agujero, 798,9 millones, en el caso de la Comunitat Valenciana procede de prestaciones de atencion especializada no programada y urgencias a desplazados de otras regiones y otros 257 millones se relacionan con cobros pendientes a países extranjeros. El informe identifica a País Vasco y Madrid como los mayores deudores autonómicos y a Reino Unido, Francia, Portugal y Alemania como los países con más saldo pendiente, aunque no desagrega la afección directa de sus ciudadanos sobre la sanidad valenciana. Con más de un tercio de los residentes extranjeros de todo el país en su territorio y a la cabeza en facturación a no residentes, la Comunitat Valenciana es la autonomía más damnificada por las deficiencias en el cobro internacional.

En total, España tiene pendientes de cobro 700 millones de euros de países europeos (con Reino Unido, Francia, Alemania y Portugal al frente) y otros 28,7 millones de convenios bilaterales con Latinoamérica y Andorra. De ese saldo global pendiente, a la Comunitat Valenciana le corresponden 257,1 millones que aún no ha ingresado. La Sindicatura advierte además de que la Generalitat factura estas asistencias con tasas desactualizadas que quedan por debajo de los precios públicos aplicados por otras autonomías, provocando que este montante sea una infrafinanciación adicional a la del propio modelo de reparto.

Centro de salud de Tabarca. / Áxel Álvarez

De hecho, de los 3.847 millones que la Sindicatura de Comptes estima que se han generado de 2013 a 2024 por estos desplazamientos sanitarios, el organismo fiscalizador indica que 2.675 millones sí que han sido compensados por los 1.172 que se mantienen como deuda, unas cifras que suponen que de cada tres euros provocados por este tipo de atención, el Gobierno de España solo ha abonado a la Administración autonómica uno de ellos.

La sindicatura también ha hecho una radiografía del impacto de estos gastos de desplazados según el área de salud. En este sentido, La Fe es el departamento de salud que lidera los costes de las atenciones sanitarias de los pacientes no acreditados en la Comunitat Valenciana, con un 9,7 % de estas; seguido del del Hospital General de Alicante, que realiza el 9,4 % de las atenciones y el de Clínico-Malvarrosa, con un 7,6 %. De hecho, las áreas de salud de València y su corona metropolitana representan el 30 % de estos gastos.

Agujero en las arcas autonómicas

El balance del órgano fiscalizador revela también fallos de gestión interna: entre 2012 y 2024, la autonomía asumió indebidamente 80,6 millones de euros que no se llegaron a facturar ni pueden canalizarse por los fondos estatales. Asimismo, la Conselleria de Sanidad mantiene sin cobrar el 56,1% de los 67,1 millones de euros facturados a pacientes privados en el mismo ciclo.

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Pese a que el Consell y la Presidencia de la Generalitat reclaman anualmente el pago de la deuda —sin respuesta por parte del Ejecutivo central desde 2022—, el informe insta a adoptar acciones de reclamación más drásticas y emite 15 recomendaciones dirigidas tanto a las instituciones autonómicas como al Gobierno de España para frenar la sangría financiera.