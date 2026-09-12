Gabriela Bravo recita a Brines en su boda: «Creía que la poesía de Brines tenía que estar muy presente para explicar la causa del amor»

Durante la celebración de su enlace matrimonial, la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo dedicó un emotivo discurso a su pareja, Ximo Puig, en el que recurrió a la obra del poeta valenciano y Premio Cervantes Francisco Brines para expresar sus sentimientos.

Antes de proceder a la lectura del célebre poema "La causa de amor", Bravo compartió con los asistentes la significación especial de esos versos, recordando el vínculo afectivo y los momentos compartidos en vida con el poeta en su residencia.

Con la lectura de estas estrofas, la novia quiso rendir homenaje a la figura de Brines y resumir de forma poética las razones profundas de su amor tras ocho años de trayectoria en común.

Fuente: Levante - EMV