Gabriela Bravo recita a Brines en su boda: «Creía que la poesía de Brines tenía que estar muy presente para explicar la causa del amor»
La novia quiso rendir homenaje a la figura del poeta valenciano y Premio Cervantes para expresar sus sentimientos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Saray Fajardo
València
Durante la celebración de su enlace matrimonial, la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo dedicó un emotivo discurso a su pareja, Ximo Puig, en el que recurrió a la obra del poeta valenciano y Premio Cervantes Francisco Brines para expresar sus sentimientos.
Antes de proceder a la lectura del célebre poema "La causa de amor", Bravo compartió con los asistentes la significación especial de esos versos, recordando el vínculo afectivo y los momentos compartidos en vida con el poeta en su residencia.
Con la lectura de estas estrofas, la novia quiso rendir homenaje a la figura de Brines y resumir de forma poética las razones profundas de su amor tras ocho años de trayectoria en común.
Fuente: Levante - EMV
- El nuevo azul de la Generalitat Valenciana tiñe la tarjeta SIP
- Marga, 65 años, con una pensión de 830 euros, sin ayudas al alquiler ni escudo social: 'Mi casero tiene 10 pisos y me ha dicho que en dos años pagaré el doble
- Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana que ya han cancelado o aplazado la Cabalgata por la Borrasca Francis
- Estos son los 12 días festivos del 2026 en Castellón: habrá dos macropuentes
- La jueza de la dana tumba la personación de Carlos Mazón: 'Solo podría personarse si pretendiera reconocer un hecho delictivo
- Educación incumple la orden del juez y deja sin apoyo a un niño con discapacidad en Castellón: 'Mi hijo está sufriendo
- El asesino de Sueca, a su hijo: 'Tranquilo, que no me suicido. Voy al cuartel para pagar en años de cárcel lo que he hecho
- Así queda la oferta 'definitiva' de Educación para desencallar la huelga indefinida del profesorado