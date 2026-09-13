La izquierda alternativa se conjura para sobreponerse a sus batallas y el pesimismo

Cuatro referentes de diferentes formaciones de la izquierda alternativa se conjuraron este sábado en un acto en la ciudad de València con un objetivo común: darle la vuelta al derrotismo en un contexto en el que, se mostraron convencidos, hay partido en la Comunitat Valenciana. La cita, la II Universitat Republicana d'Estiu impulsada por la Asociación Cívica Res Pública bajo el título "Nous reptes del País Valencià", consiguió congregar en el mismo escenario a Compromís, Podem, EUPV y ERPV en lo que puede leerse como un primer simulacro de entendimiento ante una eventual coalición electoral a la izquierda del PSPV.

El coportavoz de Compromís, Carles Esteve; la líder de Podem, María Teresa Pérez; la coordinadora de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo; y el presidente de Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), Doménec García; compartieron mesa y, como mínimo, se mostraron en disposición de explorar una alianza para aglutinar un bloque que haga frente al ascenso de la extrema derecha.

Todo ello con la presencia protagonista, entre el público, de la candidata de Compromís a la Alcaldía de València, Mónica Oltra, y otros integrantes de su partido (Iniciativa) y sin ningún rostro de Més-Compromís, el partido mayoritario de la coalición valencianista que expuso reservas a la voluntad de la exvicepresidenta de impulsar una plataforma conjunta para "desbordar las siglas". De hecho, si de algo hay que hablar, y para ello ya hay contactos, es del "cómo".

La candidata de Compromís a la Alcaldía de València, Mónica Oltra / Eduardo Ripoll

Los cuatro integrantes de la mesa convergieron en los "muchos puntos en común" que comparten sus partidos hasta el punto de que uno se preguntaría qué es lo que obstaculiza esa coalición. El coportavoz de Compromís y dirigente de Iniciativa admitió que juntar a las cuatro fuerzas "para hablar de política" ya era un "reto" en sí mismo y calificó como un obstáculo el gusto de las fuerzas de izquierda por "ser diferentes" pero pidió evitar los debates estériles: "A veces da igual si la coma va antes del adverbio o después".

La lideresa de EUPV, que destacó que su partido lleva en su ADN las confluencias, señaló que la historia de la izquierda está marcada por un "instinto depredador" que se ha demostrado ineficaz aunque no se mostró convencida de que "en esta vayamos a aprender". De hecho, fue la que puso algunos puntos sobre las íes al sostener que si la unión es solo "ir bajo una determinada marca y ya está, no servirá" y defendió respetar que "en algunos sitios, unos partidos tienen más fuerza" que en otros y que, por tanto, se ha de construir un proyecto "donde todo el mundo se sienta reflejado". De esa manera, dijo, "no solo sumará sino que multiplicará", pero fue la más crítica con el proceso y pidió más celeridad porque, dijo, ya van "tarde" en esa tarea.

Quien mostró "disposición" sin ambages fue la líder de Podem, María Teresa Pérez, quien aseguró que en su formación son "conscientes de la situación" y se comprometió a estar "a la altura". Pero, eso sí, pidió al resto lo propio y que "hagan la suya". Al igual que el presidente de ERPV, quien incidió en la convergencia de "diagnóstico" y de "luchas" de las cuatro fuerzas y reconoció el "papel" de su partido como formación "pequeña" pero pidió cerrar un acuerdo "cuanto antes" porque, de lo contrario, dará "sensación de improvisación".

La izquierda alternativa se conjura en València ante una posible coalición electoral / Eduardo Ripoll

La dana y la extrema derecha

La dana salpicó de vez en cuando la mesa de debate. El coportavoz de Compromís la calificó de una "excepcionalidad" en la Comunitat Valenciana que es, "por desgracia", una "maldita oportunidad" de cara a las próximas elecciones, y la líder de Podem, una muestra de la "ignominia" de la gestión del PP al frente del Consell.

Pero si algo centró el debate sobre los retos en el panorama político fue la lucha contra la extrema derecha, que según Maria Teresa Pérez, se aprovecha de la "inseguridad material" que mucha gente "experimenta cada vez más". "La extrema derecha no gana porque tenga mejores propuestas sino porque hace una nueva descripción de la realidad", expuso, y abogó por una alternativa política que "hable de lo material" y que resuelva los problemas "con participación social".

Pérez Garijo hizo un repaso de la "estrategia de regresión de derechos y debilitamiento de los servicios públicos" impulsada por el PP y Vox, incidiendo en la "prioridad nacional", las rebajas de impuestos a rentas altas, las "ayudas a constructores" o la "degradación de la sanidad" y el "ataque" a la educación. "Solo con desmontar este destrozo, tenemos el programa político", llegó a apuntar el presidente de ERPV, según el cual la agenda de la derecha "genera miedo" que la izquierda ha de "transformar en esperanza" porque "la gente tiene ganas de salir de esta pesadilla".

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Esteve, por su parte, sostuvo que el "máximo éxito" de la extrema derecha es "hacernos creer que no tenemos ni la oportunidad de intentarlo" y de que la izquierda tiene "la partida perdida" de antemano, por lo que pidió "rescatar a la gente de la desesperanza" -se refirió al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, como ejemplo de proyecto ilusionante- y no solo construir una oferta que "tenga razón" sino que "es capaz de hacer las cosas que dice". Y entre otras cosas, apuntó que "señalar a la gente" y los votantes sería un error de la izquierda. "La gente quizá está votando a la derecha porque quizá no estamos sabiendo interpretar lo que le pasa dentro", aseveró.