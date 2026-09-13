Mediterráneo, muro y corredor: Ceuta desnuda las dos almas de un mar entre continentes

El Mediterráneo es una mar de contrastes. Como los que se han vivido en agosto de 2026 en varios de los países ribereños al Nostrum Mare, como lo bautizaron los romanos. El 13 de agosto unas 350 personas disfrutaban de una elitista fiesta en la antigua cantera de Sant Antoni d’Eivissa, sa Pedrera de Can Coix, para la que se despilfarraron entre 60 y 170 toneladas de agua -según quien realice los cálculos- para celebrar el cumpleaños de Bronson Van Wyck, propietario de la empresa organizadora de “eventos de lujo y producción experiencial” Van Wyck & Van Wyck, con sede en Nueva York. En un verano en el que el Ayuntamiento de Sant Antoni pedía a la ciudadanía un uso responsable del agua y transmitía mensajes de “alerta por sequía”. Tras su paso por la isla Van Wyck & Van Wyck donó 40.000 euros a Cáritas Sant Antoni y 10.000 euros al Motoclub Formentera y Eivissa.

Al mismo tiempo dos tragedias se vivían en ambos extremos del Mediterráneo. En Gaza, la población palestina se sigue enfrentando a la inseguridad y el pánico por los bombardeos, la falta de vivienda, la hambruna y la escasez generalizada de suministros, según el último informe de Unrwa España, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo que cifra en 73.658 personas asesinadas por Israel desde octubre de 2023. Y Ceuta ha vivido la peor crisis migratoria de su historia tras la entrada de 72.000 personas que accedieron de manera irregular a la ciudad autónoma el pasado 30 y 31 de julio. Un total de 141 personas fallecieron. La mayoría volvieron, pero entre 5.000 y 10.000-12.000 personas, según las cifras que barajan el Gobierno central o la ciudad autónoma, permanecen en la ciudad, lo que ha provocado una crisis de convivencia y humanitaria. Un seismo con réplicas en España, en Europa y a nivel internacional.

Un mar de contrastes en el epicentro de la gepolítica mundial

Una actualidad vivida en mar de contrastes que sirve para plantear a tres especialistas en sus respectivas áreas qué representa en el primer cuarto del siglo XXI el Mediterráneo para ellos. ¿Un crisol de culturas? ¿Una frontera peligrosa? ¿Una autopista ferroviaria, marítima y aérea?

A Fernando Flores Giménez, director del Institut de Drets Humans de la Universitat de València, las imágenes tan contradictorias en un mismo espacio geográfico y temporales no le sorprenden. Mas bien le producen “mucho coraje y una enorme decepción social”. Porque Gaza duele. Y mucho. “Es incomprensible. ¿Alguien puede justificar mínimamente que estén matando de hambre y muriendo niños, personas mayores, gente vulnerable, que no tiene nada… ¿Cómo es posible que pasen determinadas situaciones?”, se pregunta.

Para Albert Mora Castro, del Institut de Drets Humans de la Universitat de València el contraste de las imágenes de Ceuta, Ibiza y Gaza es “un caso muy potente que expresa cómo vivimos a espaldas de los principios fundamentales que deberíamos defender si creamos realmente en el orden internacional, en la justicia y los derechos humanos”. El sociólogo y trabajador social considera que “la Unión Europea y el mundo occidental en general ha girado la cara ante la situación que sufre Gaza, permitiendo la mayor aberración que hemos vivido en los últimos años, porque la franja de Gaza está completamente destrozada. Las personas tienen menos derechos que los animales. Es una barbaridad lo que ha pasado allí”.

Al catedrático de Geografía Humana de la Universitat de València, Josep Vicent Boira Mahiques, el caleidoscopio de imágenes antagonistas le sugiere que “hay que tener sensibilidad histórica y geográfica para entender los diferentes escenarios geopolíticos que se desarrollan en todo el Mediterráneo, que es un mar más complejo y mucho más rico en relaciones que el Mar del Norte u otros mares”. Una complejidad que para Boira “no se acaba de entender en el resto de la Unión Europea y eso implicaría que no se saben reconocer los diferentes escenarios que se producen a lo largo de todo el Mediterráneo”.

¿"Crisol de culturas" o frontera peligrosa?

La siguiente pregunta es obligada. ¿El Mediterráneo ha pasado de ser un ‘crisol de culturas’ a una frontera peligrosa? Albert Mora Castro recuerda al profesor Javier de Lucas para asegurar que “el Mediterráneo es el naufragio del proyecto europeo porque se ha convertido en una tumba masiva. La organización Internacional de las Migraciones cifra desde 2014 hasta septiembre de 2026 un total de 35.419 muertos y desaparecidos solo en el Mediterráneo. Es un símbolo muy claro de lo que algunos autores llaman la necropolítica, la política que asume la muerte de ciertas personas como aceptables y, en algunos casos, incluso necesaria para mantener ciertos parámetros del orden establecido”. Mora Castro añade que desde el campo de los derechos humanos, “el Mediterráneo es una preocupación enorme porque es objeto de muchas violencias, no sólo por la gente que muere, sino por la que queda mutilada, traumatizada de por vida o que está en prisiones en Libia y en otros países en condiciones deplorables con financiación, en muchos casos también de la Unión Europea”.

Para Fernando Flores, el Mediterráneo se ha convertido en “el muro de la riqueza frente a la pobreza”. Además de vivir “una especie de fractura, una contradicción porque se reivindica los paises mediterráneos, la cultura en común, la mediterraneidad, la luz… Pero todo eso viene de la parte sur del Mediterráneo: Mesopotamia, Persia... Pero creo que desde hace mucho tiempo esa fractura entre el norte y el sur tiene que ver con un tema cultural. El elemento religioso islámico frente al cristianismo ha creado una línea de fractura, al que se añade después el elemento de la riqueza. Y el elemento colonial: Europa, en el siglo XIX, utiliza el sur del Mediterráneo en provecho propio. Como sucede también con Estados Unidos o con China, que se aprovechan de los demás”.

La mirada geográfica la aporta el catedrático de Geografía, Josep Vicent Boira, quien recuerda que el Mediterráneo “a veces ha sido un puente y otras veces ha sido una frontera”. Y cita “ejemplos de interpretación geopolítica en las que el Mediterráneo no jugaba un papel de la frontera, sino que estaba integrado en cualquier política que se quisiera tomar desde Europa, empezando por la idea del Imperio romano, un imperio circum mediterráneo era el Nostrum Mare, donde no había ninguna frontera en el Mediterráneo, ya que estaba mucho más al sur, dentro ya del continente africano”.

Aunque para Boira, “depende de la voluntad política y de la idea geopolítica que se tenga, el Mediterráneo puede jugar un papel u otro. No hay un determinismo geográfico”. Y cita la percepción del “Mediterráneo de las dos orillas, la visión que da Vicente Blasco Ibáñez en Flor de mayo, donde dice que Argelia es la costa de afuera, es decir, la acera de enfrente. Para los marineros del Cabanyal, Argelia no era un territorio extraño, era más extraña Huelva, de la que hablaban como si estuviera en Cuba o Filipinas. En cambio ir a Argelia era bastante habitual para los pescadores y para la vida cotidiana de la gente del Cabanyal a finales del siglo XIX. Por tanto. sin determinismos geográficos, creo que aquí importa mucho qué visión geopolítica tengamos de esta porción del Mediterráneo”.

A pesar de las tensiones y convulsiones actuales, para Boira no estamos viviendo el peor momento en el Mediterráneo. «En el siglo XVI era un mar en guerra. Las torres fortificadas en el litoral valenciano son un símbolo de que había que proteger la costa por los conflictos geopolíticos entre el norte de África y Europa. Ha habido momentos en los que el Mediterráneo ha estado auténticamente convulso. Era un mar en guerra abierta», explica Boira. Y países como Italia que ahora «no quiere saber nada del Mediterráneo, durante muchos años, a principios del siglo XX fue potencia colonial y se expandió por Libia y Túnez. La historia nos ayuda a moderar los juicios, a tener una visión más equilibrada de la realidad y sobre todo a entender que estamos en realidades que no son inamovibles y que dependen de muchos factores, y eso es un elemento de esperanza. No hay un determinismo que nos obligue a pensar que el norte de África o el Mediterráneo es un mar de confrontación, porque ha habido colaboración y confrontación a lo largo de la historia».

¿Qué hacer en la polarización?

Las soluciones son complejas. Para Boira, «debemos reajustar nuestra visión geopolítica en torno a una serie de elementos: el agua va a ser un factor estratégico en el futuro, las migraciones serán otro; el comercio internacional a través del Canal de Suez, los puertos del Mediterráneo, el Estrecho; otra cuestión fundamental será la energía, con el gas de Argelia o las renovables en España».

O incluso decidir «qué papel va a jugar la Red Transeuropea de Transportes respecto de la red de infraestructuras en el norte de África. ¿Vamos a hacer de ella el final de vía o vamos a conectarlas con estos países que quieran desarrollarse en el futuro?», se pregunta Boira. El geógrafo se decanta por ver el cuadro geopolítico general. «Me parece que estos llamamientos a la radicalidad, a no ser cobardes, realmente lo que ocultan es un desconocimiento de los factores que van a conformar el escenario futuro geopolítico del Mediterráneo. Todos estos elementos deben conformar un análisis pausado y establecer unos principios de colaboración y no de enfrentamiento».

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Mora Castro reivindica que «las políticas migratorias tendrían que estar mejor ordenadas para hacer efectivos los derechos y que la gente pueda tener vías seguras para poder emigrar a la Unión Europea, que puedan solicitar asilo y sus casos sean estudiados. Situaciones como esta [Ceuta] promueven un incremento del rechazo a la inmigración. No es difícil explicar que la emigración tiene cosas positivas, bien gestionada está salvando a la Unión Europea de muchas cosas. Pero quien tiene que gestionar la migración adecuadamente, los partidos políticos y los gobiernos, en muchos casos no tiene ningún interés en hacerlo». Una gestión que se complica cuando "se combina con entradas masivas como la que se ha producido en Ceuta que, algunas informaciones, apuntan a que es un movimiento que se ha producido para generar desestabilización política".