Desigualdad, diversidad, pantallas: ¿qué causas explican el “bajón” valenciano en PISA?

¿Qué ha pasado? El informe PISA de 2025, publicado este martes, ha colocado a la Comunitat Valenciana como una de las peores comunidades autónomas a nivel educativo en el territorio nacional. La evaluación internacional refleja un acusado retroceso en todos los ámbitos: ciencias, matemáticas y comprensión lectora. El desplome resulta especialmente significativo respecto a la anterior edición. La Comunitat Valenciana pierde 33 puntos en ciencias, 58 en lectura y 38 en matemáticas en comparación con PISA 2022. Con eso, la Comunitat Valenciana se coloca la última en Ciencias y Matemáticas -a excepción de Ceuta y Melilla, ciudades autónomas- y la penúltima en Comprensión Lectora. Parece una catástrofe educativa y Consell y exresponsables del Botànic no han tardado en cruzarse acusaciones de desatención. Pero la realidad es más compleja.

En concreto, los expertos ponen en cuestión, para empezar, el tamaño de la “debacle”. Además, añaden, habría que prestar más atención a las desigualdades educativas, que se mantienen desde la crisis de 2008, aunque otros indicadores vayan mejorando. Apuntan, además, a la mayor diversidad en las aulas, con la incorporación de alumnado migrante al que no se está integrando de forma efectiva. Desde los sindicatos, por su parte, hablan de las consecuencias visibles de la desigualdad material. Y el propio Ministerio habla de pandemia, pantallas y una figura del docente que cada vez concentra menos autoridad.

Resultados y desigualdad social

Lo primero es que no es nada habitual que PISA ofrezca resultados por comunidades autónomas. “Es una excepcionalidad”, indica el doctor en Sociología de la educación Francesc Hernàndez. Entre los países europeos, solo Italia y Bélgica tienen resultados por regiones, pero esta última distingue por comunidades lingüísticas.

Lo segundo, añade, es que, entre los objetivos que marca realmente la Unión Europea respecto a lo que se mide en PISA, no estamos tan mal. O estamos, al menos, igual de mal que el resto del mundo. “La Unión Europea, entre sus objetivos para 2030, no se ha marcado el reto de subir el rendimiento, sino de reducir el bajo rendimiento -el porcentaje de alumnos que suspenden los exámenes de PISA- por debajo del 15%”, explica. Y por debajo de ese 15% de suspensos, añade, “no está nadie”. Es decir, que no es que los resultados valencianos sean buenos en absoluto, pero son tan catastróficos como los del resto del mundo en cuanto a lo marcado por la Unión.

Vuelta a las aulas en un centro educativo de la ciudad de València / José Manuel López

Pero, más allá de las notas y de las puntuaciones y de los rendimientos, PISA ofrece una segunda capa de la que se puede hacer una lectura social. El informe, y los resultados que arroja, confirman que el rendimiento “depende de la clase social”, explica el sociólogo. “Sabemos que la educación reproduce las desigualdades”, dice. Y es que, “después de la crisis de 2008, sobre todo con la llegada de gobiernos progresistas, los indicadores de igualdad en general han ido mejorando, pero la educación reproduce y mantiene la desigualdad”, lamenta.

Las diferencias sociales y educativas se mantienen, pues, pero su mapa cambia de forma. Si en ediciones anteriores de PISA el mapa de España en cuanto a resultados se dividía en dos -una parte norte con mejores resultados y una parte sur con peores notas-, ahora la diferencia se da sobre todo entre la costa y el interior. Para el sociólogo, eso tiene que ver con los territorios en los que se concentra la población migrante. “No es un problema de migración, sino un problema de inclusividad, de que la escuela no está siendo realmente inclusiva”, asegura. Es por ahí, cree, por donde debería ir la política educativa. “La administración está para garantizar la inclusión y la igualdad, si no, algo está fallando”, concluye.

Pantallas y las consecuencias del covid

En el informe del Ministerio de Educación con los resultados de PISA se incluye un análisis de las causas del descenso, sobre todo centrado en la competencia lectora. El análisis que se presenta aborda cuatro ejes: el alumnado, los centros educativos, los sistemas educativos y las tendencias sociales más amplias.

En cuanto al alumnado, destacan que su motivación para aprender y su implicación con el centro educativo disminuyeron entre 2022 y 2025 y que el descenso del rendimiento , por ejemplo en compresión lectora, coincidió con cambios en el compromiso del alumnado con el centro educativo y el aprendizaje.

Sobre los centros, por otra parte, añade el informe que “la participación del alumnado se desarrolla en el contexto escolar, y los datos sugieren que algunos de estos contextos se han vuelto más difíciles”. Por ejemplo, con la pandemia. Tras el covid y las clases online, “casi uno de cada dos alumnos declaró tener dificultades para motivarse a realizar las tareas escolares, y uno de cada tres afirmó que, a menudo, no entendía del todo las tareas que se les asignaban”. A ello se suma “un clima escolar más negativo, que incluía un aumento de los actos de vandalismo, los robos, el uso de lenguaje soez, la intimidación o el abuso verbal hacia alumnado o profesorado, y las lesiones físicas”.

“Estos cambios en los centros y las aulas son importantes porque el desarrollo de la competencia lectora depende de un contacto repetido y sostenido con los textos y del apoyo por parte del profesorado, especialmente cuando se espera que el alumnado comprenda contenidos complejos. Si las aulas se volvieran más difíciles de gestionar y la enseñanza se viera interrumpida con mayor frecuencia, las condiciones para ese contacto sostenido podrían haberse debilitado”, indican.

A eso se suman, ya a nivel de sistema educativo, los cambios en la composición de las aulas. Los centros españoles en general contaban en 2024, fecha de los últimos datos disponibles, con más estudiantes refugiados, más alumnos cuya lengua materna no era el español, más alumnado con necesidades especiales y más alumnado de origen migrante. “La diversidad en el aula no es problemática en sí misma, pero aumenta la necesidad de una enseñanza diferenciada, especialmente cuando se combina con dificultades lingüísticas, de educación especial o socioeconómicas”, indica el informe del Ministerio.

Alumnos de Bachiller en una clase con ordenadores en una imagen de archivo / MARTA G. BREA / FDV

Además, claro, las pantallas. El alumnado de PISA 2025, nacido aproximadamente en 2009, ha crecido en un periodo de “rápidos cambios y de difusión generalizada de los dispositivos electrónicos”, lo que puede haber alterado sus hábitos de lectura, “favoreciendo una interacción digital más breve y fragmentada frente a la lectura prolongada”, dicen desde el departamento de Educación.

“La desigualdad material lastra”

También desde el sindicato mayoritario en la enseñanza pública valenciana, el Stepv, se refieren sobre todo a la desigualdad social. En su análisis de los resultados de PISA, consideran que los resultados “constatan con crudeza la correlación directa e implacable entre el origen socioeconómico y el rendimiento académico: la desigualdad material es el verdadero factor que lastra el sistema educativo”.

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“Las tasas de repetición de curso anormalmente disparadas respecto a los estándares internacionales, se ceban con este alumnado con una desventaja de hasta 100 puntos respecto a la media de la OCDE -una penalización enorme si se considera que una diferencia de 20 puntos equivale a todo un curso escolar de retraso-”, detallan. Y concluyen que la brecha educativa por nivel socioeconómico de las familias, las diferencias entre “ricos y pobres” e incluso “nativos y foráneos”, marcan una diferencia de más de un curso escolar”.