La jueza de la dana prorroga la investigación hasta abril de 2027 a falta de los wasaps del exjefe de Gabinete de Mazón

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado prorrogar durante seis meses la investigación judicial, de modo que el plazo de instrucción se extenderá desde el próximo 30 de octubre hasta finales de abril de 2027. La magistrada considera que la causa todavía no puede darse por concluida debido a las diligencias pendientes y a la complejidad de la investigación de la catástrofe, que se cobró la vida de 232 personas en la provincia de Valencia.

El auto notificado este lunes a las partes sostiene que la finalización de la causa no es factible antes de que acabe octubre, cuando se cumplen dos años de la tragedia. Entre las actuaciones pendientes figura la toma de declaración a más perjudicados y testigos. Todavía hay decenas de testificales por practicar y se sigue estudiando la incorporación de nuevas víctimas. En ese sentido, la jueza advierte de que las declaraciones pueden aportar datos sobre otras personas que deban ser llamadas a declarar y hacer necesarias nuevas diligencias.

Pero la magistrada señala especialmente una diligencia en concreto: la recuperación de los mensajes de WhatsApp y Telegram del que fuera jefe de Gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, quien declaró haber perdido sus comunicaciones del día de la dana tras cambiar de terminal.

La jueza ordenó reclamar a Meta la recuperación de estos chats aunque la respuesta de las autoridades estadounidenses fue que "WhatsApp no recopila ni conserva información de contenido para sus suscriptores (usuarios)". Así que la magistrada acordó pedir los metadatos de las comunicaciones: "Los intervinientes en el proceso de comunicación, así como la fecha y hora" de los mensajes.

En ese sentido, el auto de este lunes señala que "no es descartable que una eventual aportación de la información solicitada al procedimiento, que ineludiblemente se producirá con posterioridad al vencimiento del plazo de instrucción, pueda fundar la necesaria práctica de algún tipo de prueba relacionada con la investigación de la causa", por lo que esto motivaría también la necesidad de prorrogar la investigación.

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La magistrada concluye que se trata de una investigación de "gran complejidad" y cuyo objeto es de "extrema gravedad", que ha requerido la práctica de un elevado número de pruebas y que todavía puede exigir nuevas actuaciones más allá del 30 de octubre. Por ello, considera la prórroga "absolutamente inevitable" para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes.