La energía, clave para crecer: la Comunitat Valenciana debate cómo ganar competitividad sin dejar atrás al territorio

Cintillo Foro Energía 2026 / ED

La energía se ha convertido en uno de los principales factores que condicionan la competitividad de un territorio. El precio y la disponibilidad del suministro, la capacidad de las redes para atender nuevas demandas o el desarrollo de fuentes de generación son ya elementos determinantes para atraer inversiones, impulsar la industria y favorecer el crecimiento económico. Sobre estos retos girará el IV Foro de Energía de la Comunitat Valenciana, que se celebrará el próximo miércoles 23 de septiembre en la sede del HUB Empresas Sabadell de València.

El encuentro, que está organizado por las tres cabeceras de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana —Levante-EMV, Mediterráneo e Información— y cuenta con el impulso de Tera Batteries, Valoriza, BP, X-Elio, Cox, Statkraft, Iberdrola y Octopus, además de la participación del Ayuntamiento de Ayora y Avaesen, reunirá a representantes de empresas vinculadas al sector energético y otros agentes relacionados con el desarrollo del modelo energético valenciano.

La jornada arrancará a las 9.30 horas está prevista la apertura institucional a cargo de Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, cuya participación está confirmada.

El primer gran debate llegará después con una mesa redonda bajo el título «Energía para competir: redes, generación y seguridad de suministro para la industria valenciana», en la que analizará qué modelo energético necesita la Comunitat para acompañar la electrificación de la economía y el desarrollo de sectores estratégicos.

La conversación prestará atención también a la necesidad de garantizar precios energéticos competitivos para la industria y a las oportunidades que pueden ofrecer nuevos vectores como el hidrógeno renovable o el biogás. Todo ello con un desafío añadido: compatibilizar el desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas con la protección del territorio.

Precisamente, la dimensión territorial será otro de los ejes del encuentro. El foro abordará cómo conseguir que la implantación de grandes proyectos energéticos en municipios del interior se traduzca también en empleo, nuevas empresas y riqueza local, de manera que parte del valor generado permanezca en las zonas donde se desarrollan estas iniciativas.

La jornada finalizará con una intervención especial de Antonio Miranda Bonet, director general de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, que expondrá los principales ejes de su gestión al frente de la Dirección General.

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Una cita que pretende poner en común las distintas perspectivas de un debate cada vez más relevante para la Comunitat: cómo disponer de la energía necesaria para crecer y, al mismo tiempo, conseguir que ese crecimiento sea competitivo, territorialmente equilibrado y beneficioso para la ciudadanía.

Fuente: Levante - EMV