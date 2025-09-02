ES NOTICIA
Sorteo de una camiseta y un balón oficial del CD Castellón
Mediterráneo y el CD Castellón se unen para premiar a los suscriptores
Una vez más, ser suscriptor de 'Mediterráneo' tiene premio. Esta vez, sorteamos la nueva camiseta y un balón oficial del CD Castellón entre los lectores más fieles.
Si todavía no lo eres, puedes suscribirte pinchando aquí.
Participa y benefíciate de las ventajas de ser suscriptor de MED+.
*Habrá dos ganadores, el primero se llevará la camiseta y el segundo el balón. Son dos premios independientes.
