Sorteo de una camiseta y un balón oficial del CD Castellón

Una vez más, ser suscriptor de 'Mediterráneo' tiene premio. Esta vez, sorteamos la nueva camiseta y un balón oficial del CD Castellón entre los lectores más fieles.

Si todavía no lo eres, puedes suscribirte pinchando aquí.

Participa y benefíciate de las ventajas de ser suscriptor de MED+.

*Habrá dos ganadores, el primero se llevará la camiseta y el segundo el balón. Son dos premios independientes.