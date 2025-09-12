Sorteo de dos entradas VIP para el Villarreal CF - Osasuna
Participa y benefíciate de todas las ventajas de ser suscriptor de MED+
El Villarreal CF vuelve a casa y el Estadio de la Cerámica se prepara para vivir un gran partido de LaLiga EA Sports. Este sábado 20, el conjunto groguet se enfrentará a Osasuna en un duelo lleno de emoción. Desde el Periódico Mediterráneo queremos agradecer la fidelidad de nuestros lectores con un sorteo exclusivo de entradas en palco VIP, una experiencia única para disfrutar del mejor fútbol en un entorno privilegiado.
Entradas VIP para suscriptores de Mediterráneo
Este sorteo está dirigido en exclusiva a los suscriptores de Mediterráneo, que podrán ganar una entrada doble para vivir el Villarreal – Osasuna desde un palco VIP del Estadio de la Cerámica. Una oportunidad inmejorable de ver al Submarino Amarillo con todas las comodidades: asientos premium, acceso exclusivo y una visión perfecta del terreno de juego.
Los abonados a MED+ no solo disfrutan de información de calidad y contenidos exclusivos cada día, sino también de promociones, sorteos y ventajas especiales como esta.
Si aún no eres suscriptor, aprovecha nuestras ofertas de suscripción digital y comienza a disfrutar de experiencias únicas como asistir a un partido del Villarreal CF en palco VIP.
Vive el Villarreal – Osasuna como nunca antes
El choque entre el Villarreal CF y Osasuna promete intensidad y espectáculo en el terreno de juego. Pero además, gracias a Mediterráneo, los ganadores del sorteo podrán vivirlo de una manera muy especial, disfrutando de un ambiente exclusivo en palco VIP.
Una experiencia pensada para quienes desean combinar la pasión por el fútbol con el confort y la mejor atención, en uno de los estadios más modernos de España.
Cómo participar
La participación en este sorteo es gratuita y exclusiva para suscriptores MED+.
No dejes pasar esta oportunidad de acompañar al Villarreal CF en su partido contra Osasuna este sábado 20 en el Estadio de la Cerámica. Y si todavía no eres suscriptor, suscríbete hoy mismo y empieza a disfrutar de todas las ventajas y sorteos exclusivos que solo Mediterráneo ofrece.
