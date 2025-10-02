¡Sorteo de dos entradas para el CD Castellón - Real Sporting!
Participa y disfruta de esta ventaja por ser suscriptor
¿Quieres vivir en directo el próximo partido del CD Castellón en Castalia? Desde el Periódico Mediterráneo ponemos en marcha un sorteo exclusivo de entradas dobles para que nuestros suscriptores disfruten del emocionante duelo que enfrentará a los albinegros con el Real Sporting este domingo 5 de octubre.
Un sorteo exclusivo para suscriptores de MED+
La promoción está reservada únicamente para los suscriptores de Mediterráneo, que cada semana cuentan con ventajas únicas: acceso a contenidos premium, promociones especiales y sorteos como este.
Si todavía no formas parte de nuestra comunidad digital, ahora es el momento ideal. Con nuestras ofertas de suscripción MED+, además de estar informado con el mejor periodismo local, tendrás la oportunidad de participar en sorteos de entradas para ver al CD Castellón en Castalia y disfrutar de otros eventos deportivos y culturales destacados de la provincia.
Castalia, lista para un gran partido
El encuentro entre el CD Castellón y el Real Sporting promete ser una cita de máxima intensidad. La afición albinegra volverá a llenar las gradas de Castalia en busca de una nueva victoria, en un ambiente que convierte cada partido en una experiencia irrepetible.
Mediterráneo quiere estar cerca de sus lectores y, por eso, ofrece la oportunidad de conseguir entradas gratis para que los abonados puedan sentir de primera mano la pasión del fútbol castellonense.
Cómo participar
Los suscriptores MED+ ya pueden inscribirse en este sorteo de forma gratuita aquí abajo.
Y si aún no eres suscriptor, aprovecha las promociones activas y empieza a disfrutar hoy mismo de todas las ventajas de MED+.
- Tres nuevos comercios se incorporan a Estepark Castelló
- Tras las lluvias, hormigas voladoras por todas partes en Castellón: La biología tiene una explicación
- Incendio a primera hora de la mañana en una nave industrial de Castelló
- Reabren al tráfico la AP-7 en Castellón tras un accidente entre dos camiones
- Ayuntamientos del interior de Castellón, al borde del colapso por falta de secretarios municipales
- Fallece Ángel Cobo, expresidente del CF San Pedro y conocido empresario del Grau de Castelló
- Los usos de la tarjeta ciudadana en Castelló, incluido el de los ecoparques
- El mejor sendero de España está en el interior de Castellón