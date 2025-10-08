¡Sorteo de tres entradas dobles para ver a la selección sub-21 en Castalia!

Castelló se prepara para vivir una gran cita futbolística. El próximo martes 14 de octubre, a las 18:30 horas, el Estadio Castalia acogerá el partido entre la Selección Española Sub-21 y Finlandia, un duelo decisivo para la clasificación del Europeo de 2027.

Será la quinta ocasión en la que la Sub-21 juegue en Castellón, y el ambiente promete ser de gala. El encuentro ha sido presentado oficialmente en el Ayuntamiento, en un acto en el que tanto autoridades locales como responsables deportivos han destacado el orgullo de recibir de nuevo a la Selección en un estadio con tanta historia.

El seleccionador nacional, David Gordo, ha reconocido que es “un orgullo jugar en una ciudad donde el fútbol se vive con tanta pasión”, y ha pedido el apoyo del público para afrontar un choque “duro y de máximo nivel”.

