¡Sorteo de dos entradas para el CD Castellón - Málaga!

Este domingo 2 de noviembre, el CD Castellón se enfrentará al Málaga CF en el Sky Fi Castalia, en el partido correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion.

El equipo albinegro busca seguir demostrando su fortaleza en casa y sumar una nueva victoria ante su afición, en un duelo que promete emoción y un gran ambiente en las gradas. El Málaga, por su parte, llega dispuesto a medir a los de Pablo Hernández en una de las plazas más exigentes de la categoría.

El Periódico Mediterráneo organiza un sorteo exclusivo para suscriptores MED+, que podrán conseguir una entrada doble para disfrutar del CD Castellón – Málaga CF en directo desde Castalia.

Este sorteo forma parte de las ventajas y experiencias únicas que disfrutan los suscriptores de Mediterráneo, junto con contenidos premium, promociones especiales y sorteos de eventos deportivos y culturales durante todo el año.

Y si todavía no formas parte de la comunidad MED+, aprovecha las ofertas de suscripción digital y empieza a disfrutar de todas las ventajas exclusivas de El Periódico Mediterráneo.