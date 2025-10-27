¡Sorteo de dos entradas para el CD Castellón - Málaga!
Participa y benefíciate de las ventajas de ser suscriptor
Este domingo 2 de noviembre, el CD Castellón se enfrentará al Málaga CF en el Sky Fi Castalia, en el partido correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion.
El equipo albinegro busca seguir demostrando su fortaleza en casa y sumar una nueva victoria ante su afición, en un duelo que promete emoción y un gran ambiente en las gradas. El Málaga, por su parte, llega dispuesto a medir a los de Pablo Hernández en una de las plazas más exigentes de la categoría.
El Periódico Mediterráneo organiza un sorteo exclusivo para suscriptores MED+, que podrán conseguir una entrada doble para disfrutar del CD Castellón – Málaga CF en directo desde Castalia.
Este sorteo forma parte de las ventajas y experiencias únicas que disfrutan los suscriptores de Mediterráneo, junto con contenidos premium, promociones especiales y sorteos de eventos deportivos y culturales durante todo el año.
Y si todavía no formas parte de la comunidad MED+, aprovecha las ofertas de suscripción digital y empieza a disfrutar de todas las ventajas exclusivas de El Periódico Mediterráneo.
- Dónde encontrar setas en Castellón: Las lluvias tardías animan la temporada en zonas del interior
- Cierra un restaurante en Castellón tras 37 años de historia: “Nos vamos con una mezcla de alegría y nostalgia”
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- Joaquín Ferrándiz tiene una orden de alejamiento en vigor por violencia de género a su expareja en el País Vasco
- Castellón tiene dos pueblos donde ya no reside ningún niño
- Boom' de bajos y entresuelos para convertir en viviendas en Castellón
- Alarma e indignación por JFV entre vecinos del País Vasco: 'El asesino en serie más mediático vive entre nosotros
- Casi 9.000 personas vibran con el concierto gratuito de La Fúmiga y Esther en la Vall d’Uixó