¡Sorteo de dos entradas para el Villarreal CF - Rayo Vallecano!
Participa y benefíciate de una de las ventajas de ser suscriptor
El Villarreal CF vuelve a casa para afrontar un nuevo compromiso liguero. El próximo sábado 1 de noviembre a las 14:00 horas, el Estadio de la Cerámica acogerá el partido entre el Villarreal CF y el Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports.
El conjunto groguet buscará sumar tres puntos ante su afición en un encuentro que promete ritmo, emoción y espectáculo. Por su parte, el Rayo llega con la intención de sorprender y mantener su buena dinámica en el campeonato.
El Periódico Mediterráneo organiza un sorteo especial de entrada doble para que los lectores más fieles puedan disfrutar de una experiencia VIP y vivir la emoción de LaLiga desde nuestro palco de La Cerámica.
👉 El sorteo es exclusivo para suscriptores y participar es muy sencillo. Solo hay que seguir las instrucciones:
No pierdas la oportunidad de vivir una nueva jornada de fútbol de alto nivel y animar al Submarino Amarillo en su regreso a casa. Participa en el sorteo de Mediterráneo y vive el fútbol como nunca antes.
