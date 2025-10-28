Sorteo de 50 entradas para el Circo Raluy Legacy en Castelló: disfruta gratis del espectáculo ‘CYBORG’
'Mediterráneo' te invita a vivir una tarde única con el circo más premiado de Europa.
El circo más premiado de Europa vuelve a Castelló y tú puedes ser parte del espectáculo. Sorteamos 50 entradas para disfrutar de CYBORG, la nueva producción del Circo Raluy Legacy, que une tradición, tecnología y emoción en una experiencia única.
Participa y escoge entre las tres fechas disponibles:
- Viernes 31 de octubre a las 18:30 h → 30 entradas (15 dobles)
- Sábado 1 de noviembre a las 17:00 h → 10 entradas (5 dobles)
- Sábado 1 de noviembre a las 19:30 h → 10 entradas (5 dobles)
Un espectáculo que une pasado y futuro
Del 31 de octubre al 16 de noviembre, la plaza de la Mascletà (frente al Primer Molí) acoge la carpa del legendario circo familiar. Dos años después de su última visita, los Raluy regresan con CYBORG, un montaje que combina acrobacias de vértigo, humor, danza aérea y una puesta en escena futurista, donde lo humano y lo mecánico se fusionan en un universo visualmente deslumbrante.
El espectáculo ha conquistado ya a más de 350.000 espectadores en toda España y llega a Castelló tras recibir la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España, un reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al arte escénico nacional.
Participa gratis
Viernes 31 de octubre a las 18:30h:
Sábado 1 de noviembre a las 17:00 h:
Sábado 1 de noviembre a las 19:30 h:
La magia del circo, más viva que nunca
Bajo la dirección de Kerry y Louisa Raluy, CYBORG invita al público a vivir un viaje sensorial donde conviven acróbatas, equilibristas imposibles y máquinas rugientes. Entre sus números más espectaculares destacan El Globo de la Muerte de los hermanos Segura, las acrobacias sobre patines de Niedziela y Emily Raluy y la fuerza de Legión Malambo, que debuta por primera vez en España.
Un homenaje al arte, la familia y la capacidad humana de reinventarse, con el sello inconfundible del Circo Raluy Legacy.
