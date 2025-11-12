¡Sorteo! Gana dos entradas para el Villarreal CF – RCD Mallorca en el Estadio de la Cerámica
El Periódico Mediterráneo te invita a vivir en directo el emocionante partido de LaLiga EA Sports entre el Villarreal CF y el RCD Mallorca este sábado 22 de noviembre.
Tras el parón de selecciones, el Villarreal CF vuelve al Estadio de la Cerámica con ganas de regalar una nueva victoria a su afición. La jornada 13 de LaLiga EA Sports enfrentará al conjunto amarillo con el RCD Mallorca, en un duelo que promete emoción, donde el submarino buscará mantener la gran racha en casa y rival buscará la victoria en un estadio que hace dos cursos que no lo consigue.
Desde el Periódico Mediterráneo queremos que lo vivas en primera persona. Por eso, sorteamos dos entradas dobles para disfrutar en directo de este partidazo en el templo groguet.
Un sorteo solo para suscriptores de Mediterráneo
Esta promoción está dirigida exclusivamente a los suscriptores de Mediterráneo, como agradecimiento por su apoyo y fidelidad. A través de MED+, nuestro servicio premium, los lectores disfrutan de ventajas únicas: acceso a contenido digital premium, promociones especiales y sorteos de entradas para grandes eventos deportivos y culturales.
Si todavía no eres suscriptor, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Con nuestras ofertas especiales de suscripción podrás disfrutar de toda la información local y deportiva con la calidad de Mediterráneo, y además participar en sorteos exclusivos como este del Villarreal CF – RCD Mallorca.
La magia del fútbol en el Estadio de la Cerámica
El estadio de la Cerámica se vestirá de amarillo para acompañar a su equipo en un partido que puede ser clave para mantenerse cómo tercer clasificado o incluso superar al FC Barcelona y colocarse segundo. La afición grogueta volverá a demostrar por qué es una de las más fieles de LaLiga EA Sports.
Vivir un partido en el Estadio de la Cerámica es mucho más que ver fútbol: es disfrutar de una experiencia única, en un palco VIP, y ahora Periódico Mediterráneo te da la oportunidad.
Cómo participar
Es muy fácil. Los suscriptores MED+ pueden ya pueden inscribirse:
No te quedes sin la oportunidad de vivir el Villarreal CF – RCD Mallorca desde las gradas del Estadio de la Cerámica este sábado 22 de noviembre. Y si aún no eres suscriptor, suscríbete hoy mismo y empieza a disfrutar de todas las ventajas y experiencias exclusivas de MED+.
