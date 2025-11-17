Viaja con el Villarreal CF a Anoeta: Sorteo con vuelo, hotel y entradas incluidas

¿Imaginas vivir un partido del Villarreal CF fuera de casa como un auténtico VIP? Ahora puedes hacerlo. Mediterráneo ofrece a sus suscriptores la posibilidad de ganar un viaje para dos personas a San Sebastián con todo incluido para disfrutar del partidazo ante la Real Sociedad.

Vivir el fútbol desde dentro, sentir el ambiente de un gran partido fuera de casa y acompañar al Villarreal CF en un viaje especial. Una oportunidad irrepetible para vivir un desplazamiento como lo hacen los aficionados más fieles, en una de las ciudades más bellas del país y en un estadio tan emblemático como Anoeta.

¿Qué incluye el premio?

El ganador disfrutará de un pack preparado para que la experiencia sea perfecta:

Vuelos de ida y vuelta.

de ida y vuelta. Estancia en hotel .

. Desplazamiento hasta el estadio.

hasta el estadio. Entradas para el partido entre la Real Sociedad y el Villarreal CF.

Todo organizado para que el suscriptor solo tenga que preocuparse de una cosa: disfrutar del fútbol.

Una experiencia que va más allá del partido

Viajar siguiendo a tu equipo es algo que no siempre se puede vivir. El ambiente en la ciudad, la previa, la emoción de ver al Villarreal CF en un duelo de altura ante la Real Sociedad… Un recuerdo para toda la vida, para los verdaderos amantes del fútbol.

Un sorteo exclusivo para suscriptores

Este premio forma parte de las ventajas exclusivas que Mediterráneo ofrece a sus suscriptores, que no solo acceden a información premium, sino también a sorteos, experiencias y beneficios únicos.

Si ya eres suscriptor, participar es muy sencillo: solo tienes que rellenar el formulario habilitado.

Si aún no lo eres, puedes suscribirte hoy mismo y participar en el sorteo, además de disfrutar de todas las ventajas de MED+.

¿Cómo participar?

¿Te vienes a San Sebastián con el Submarino Amarillo?

No todos los días se puede viajar con tu equipo y vivir un partido en un gran estadio como Anoeta. Esta es tu oportunidad de disfrutar de una experiencia exclusiva, preparada solo para suscriptores de Mediterráneo.

San Sebastián te espera. Y el Villarreal CF también.