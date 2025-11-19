Sorteo: Gana dos entradas para el CD Castellón - UD Las Palmas en Castalia
El Periódico Mediterráneo te invita a vivir en directo este partidazo de LaLiga Hypermotion.
El CD Castellón recibe en casa a uno de los 'cocos' de LaLiga Hypermotion y para celebrarlo, sorteamos dos entradas en exclusiva a los suscriptores de Mediterráneo, como muestra de agradecimiento por su apoyo y fidelidad.
Los abonados a MED+ disfrutan cada semana de ventajas únicas: acceso a contenido premium, sorteos, promociones y experiencias exclusivas como esta. Si todavía no eres suscriptor, ahora es el mejor momento, aprovecha nuestra oferta especial de suscripción.
Vive la emoción de LaLiga Hypermotion en Castalia
El partido promete ser uno de los grandes atractivos de la jornada en LaLiga Hypermotion. El conjunto albinegro buscará brindarle una nueva alegría a su afición, que volverá a llenar las gradas del estadio de Castalia para impulsar al equipo hacia los tres puntos.
Ir a Castalia es una experiencia que ningún seguidor del CD Castellón debería perderse.
Cómo participar
La participación en el sorteo es gratuita y exclusiva para suscriptores MED+ , que ya pueden inscribirse:
