¡Sorteo! Gana dos entradas VIP para el Villarreal CF - Getafe CF en el Estadio de la Cerámica
Esta es una de las muchas ventajas que tienen los suscriptores de 'Mediterráneo'.
El Villarreal CF afronta una semana clave en LaLiga EA Sports. El conjunto amarillo, instalado en la parte alta de la clasificación, quiere seguir el ritmo de Real Madrid y FC Barcelona, y para ello necesita hacer valer su fortaleza en el Estadio de la Cerámica. El choque ante el Getafe CF se presenta exigente, con dos equipos que llegan en buena dinámica y con objetivos ambiciosos.
El ambiente en La Cerámica promete ser de los grandes días: grada llena, equipo en crecimiento y un rival incómodo que suele protagonizar partidos intensos. Una ocasión perfecta para disfrutar del mejor fútbol y del empuje de una afición que está respondiendo en cada jornada.
Desde el Periódico Mediterráneo ponemos en marcha un sorteo de dos entradas dobles para vivir una experiencia VIP desde el propio estadio y sentir la energía del fútbol en directo.
Una experiencia exclusiva para suscriptores
Los lectores que forman parte de MED+, nuestro servicio premium, cuentan con ventajas especiales durante toda la temporada: acceso a contenido informativo ampliado, cobertura exclusiva y promociones pensadas para premiar su fidelidad. Los sorteos de entradas para los partidos del Villarreal CF son una de ellas.
Participa en el sorteo
¡Paricipa y consigue tus entradas para el Villarreal CF – Getafe CF en La Cerámica!
