¡Sorteo! Gana dos entradas para el CD Castellón - Mirandés en Castalia
El Periódico Mediterráneo invita a que sus suscriptores vivan Castalia en primera persona
El CD Castellón encara un nuevo compromiso en Castalia, donde buscará mantener su gran racha, afianzarse en play-off. El duelo ante el Mirandés se presenta como un test exigente para los albinegros, que quieren volver a sumar tres puntos clave en este tramo de la temporada.
El ambiente volverá a ser protagonista en Castalia: gradas llenas, ritmo alto y un rival siempre competitivo que obliga a ofrecer la mejor versión. Un partido que promete intensidad y que se perfila como uno de los atractivos de la jornada 18 de LaLiga Hypermotion.
Sorteamos dos entradas en exclusiva a los suscriptores de Mediterráneo, como muestra de agradecimiento por su apoyo y fidelidad.
Una oportunidad exclusiva para suscriptores
Los abonados a MED+, además de poder participar en sorteos cada semana, que disfrutan de ventajas únicas: acceso a contenido premium, sorteos, promociones y experiencias exclusivas como esta. Si todavía no eres suscriptor, ahora es el mejor momento, aprovecha nuestra oferta especial de suscripción.
Cómo participar
La participación en el sorteo es gratuita y exclusiva para suscriptores MED+ , que ya pueden inscribirse:
