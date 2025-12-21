¡Sorteo! Gana dos entradas para el CD Castellón - SD Huesca en Castalia

El CD Castellón arrancará el 2026 en casa y lo hará en uno de sus mejores momentos de la temporada. El conjunto albinegro se ha convertido en un rival muy sólido en Castalia, donde encadena cuatro victorias consecutivas, un registro que ha reforzado la confianza del equipo y la comunión con su afición.

El duelo ante la SD Huesca será el primer compromiso oficial del año y una nueva oportunidad para confirmar la buena dinámica del Castellón en LaLiga Hypermotion. El conjunto oscense llegará a Castalia con la intención de frenar la racha local.

Con este escenario, el ambiente en el estadio promete ser especial. El regreso del fútbol tras el parón, el buen momento del equipo y el respaldo constante de la grada convierten este encuentro en una cita marcada en rojo para los seguidores albinegros.

Con motivo de este partido, Periódico Mediterráneo pone en marcha un sorteo de dos entradas dobles para que nuestros lectores puedan disfrutar en directo del CD Castellón – SD Huesca y vivir desde dentro la emoción del primer partido del año en Castalia.

Un sorteo exclusivo para suscriptores

Este sorteo está reservado a los suscriptores de Mediterráneo, que a través de MED+ disfrutan de ventajas exclusivas durante toda la temporada: acceso a contenidos digitales premium, promociones especiales y sorteos para asistir a partidos del CD Castellón y otros eventos destacados de la provincia.

Cómo participar

Y si todavía no formas parte de MED+, este es un buen momento para sumarte y empezar el año disfrutando de todas las ventajas… incluida la posibilidad de vivir el CD Castellón – SD Huesca en directo desde Castalia.