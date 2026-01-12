Sorteo: Gana un viaje doble a Sevilla con el Villarreal CF y vive en directo el partido contra el Real Betis en La Cartuja

Seguir al Villarreal CF en un partido lejos de casa es una experiencia al alcance de muy pocos. Ahora, los suscriptores de Mediterráneo pueden vivirla en primera persona gracias a un sorteo que permite ganar un viaje para dos personas con todo incluido a Sevilla para asistir al emocionante duelo frente al Real Betis.

Una ocasión única para acompañar al Submarino Amarillo en un desplazamiento especial, empaparse del ambiente de una gran cita futbolística y disfrutar del espectáculo en un escenario tan emblemático como La Cartuja, en una de las ciudades con más encanto del país.

¿Qué incluye el premio?

El ganador accederá a un paquete pensado para que la experiencia sea completa y sin preocupaciones:

Vuelos de ida y vuelta

Alojamiento en hotel

Traslado hasta el estadio

Entradas para el partido

Un plan diseñado para que el suscriptor solo tenga que hacer una cosa: vivir el fútbol y disfrutar de un viaje inolvidable.

Un sorteo exclusivo para suscriptores

Este premio forma parte de las ventajas exclusivas que Mediterráneo ofrece a sus suscriptores, que no solo acceden a información premium, sino también a sorteos, experiencias y beneficios únicos.

Si ya eres suscriptor, participar es muy sencillo: solo tienes que rellenar el formulario que encontrarás a continuación.

Si aún no lo eres, puedes suscribirte hoy mismo y participar en el sorteo, además de disfrutar de todas las ventajas de MED+.

¿Cómo participar?