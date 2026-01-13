¡Sorteo! Gana dos entradas para el CD Castellón - CD Leganés en Castalia

El CD Castellón afronta una nueva cita clave en Castalia en plena lucha por los puestos altos de LaLiga Hypermotion. Tras el empate conseguido en la última jornada ante el Granada CF, el conjunto albinegro mantiene su posición en la zona de playoff de ascenso, cuarto en la clasificación y a solo tres puntos de los puestos de ascenso directo.

El encuentro frente al CD Leganés se presenta como un partido de máxima exigencia. Con varios equipos apretando por detrás a escasa distancia, sumar en casa vuelve a ser fundamental para que el Castellón continúe consolidado entre los candidatos a pelear por el ascenso. Castalia, una vez más, será un factor decisivo.

El conjunto albinegro buscará hacer valer el empuje de su afición en un choque que promete intensidad, ritmo y tensión competitiva, propio de un tramo de temporada en el que cada punto cobra un valor especial.

Con motivo de este partido, Periódico Mediterráneo pone en marcha un sorteo de dos entradas para que nuestros lectores puedan disfrutar en directo del CD Castellón - CD Leganés y vivir desde dentro este gran encuentro.

Un sorteo exclusivo para suscriptores

Este sorteo está reservado a los suscriptores de 'Mediterráneo', que a través de MED+ acceden a ventajas exclusivas durante toda la temporada: contenidos digitales premium, promociones especiales y sorteos, entre ellos, para asistir a los partidos más destacados del CD Castellón en Castalia.

¿Cómo participar?