Sorteo: Gana dos entradas en palco para el Villarreal CF - Real Madrid en el Estadio de la Cerámica

El Estadio de la Cerámica acogerá un duelo de máxima trascendencia en la pelea por los puestos altos de LaLiga. Un escenario que convierte este encuentro en una cita clave para el devenir del campeonato.

El Villarreal CF afronta el choque con la ambición de seguir apretando por detrás. Los de Marcelino solo han cedido una derrota en casa en lo que va de liga -ante el FC Barcelona- y saben que una victoria ante el conjunto blanco, unida a un posible triunfo en el partido aplazado frente al Levante, podría permitirles superar al Real Madrid en la clasificación.

El rival llega a La Cerámica en un contexto especial. El Real Madrid inicia una nueva etapa tras el reciente cambio en el banquillo, con Álvaro Arbeloa al frente del equipo. Una circunstancia que añade aún más interés a un enfrentamiento ya de por sí cargado de tensión competitiva.

Un precedente reciente con polémica

El partido de la primera vuelta dejó un sabor amargo en el entorno groguet. El Villarreal CF compitió de tú a tú en el Santiago Bernabéu, pero terminó cayendo por 2-1 en un encuentro marcado por varias decisiones arbitrales controvertidas, entre ellas la expulsión de Mouriño, que condicionó el tramo final del choque. La revancha deportiva ahora se presenta en casa, con el apoyo de la afición.

Con este contexto, el ambiente en el Estadio de la Cerámica promete ser el de las grandes noches, con mucho más que tres puntos en juego.

