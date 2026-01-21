Sorteo: Gana un viaje doble a El Sadar con el Villarreal CF y vive el partido contra el Osasuna
Participa y vive esta experiencia única junto al Villarreal CF y Mediterráneo
Acompañar a tu equipo en un partido fuera de casa es una de las formas más auténticas de vivir el fútbol. Compartir el viaje, sentir la previa, conocer el ambiente de otra ciudad y animar al equipo en un estadio con personalidad propia convierte cada desplazamiento en una experiencia especial. Ahora, Mediterráneo ofrece a sus suscriptores la posibilidad de ganar un viaje para dos personas a Pamplona para disfrutar en directo del encuentro frente a Osasuna, que se disputará el 31 de enero en El Sadar.
El estadio navarro es uno de los escenarios más intensos de LaLiga, conocido por la cercanía de la grada y por la presión constante sobre el rival. Allí, el Villarreal CF afrontará un duelo exigente, para mantenerse en la parte alta de la clasificación; emoción y pasión desde el primer minuto. ¡Una oportunidad única!
Este sorteo está premia la fidelidad de los suscriptores con una experiencia completa, cuidada al detalle, que va mucho más allá de asistir a un partido. Es la ocasión perfecta para compartir el viaje con quien tú elijas y crear un recuerdo inolvidable con el Villarreal CF.
¿Qué incluye el premio?
El ganador y su acompañante disfrutarán de un pack organizado para que todo esté cubierto:
- Vuelos de ida y vuelta a Pamplona
- Alojamiento en hotel
- Traslados hasta el estadio
- Entradas para el partido Osasuna - Villarreal CF
Todo está preparado para que el suscriptor solo tenga que preocuparse de lo esencial: disfrutar del viaje, del ambiente de El Sadar y del fútbol en estado puro junto al Villarreal CF.
