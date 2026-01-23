¡Sorteo! Gana dos entradas para el CD Castellón - FC Andorra en el SkyFi Castalia

El SkyFi Castalia vuelve a abrir sus puertas para una nueva jornada de fútbol en LaLiga Hypermotion, y el CD Castellón afronta el encuentro con la intención de seguir haciéndose fuerte ante su afición. El choque frente al FC Andorra llega en un momento clave del calendario, con la clasificación muy ajustada y cada punto adquiriendo un valor decisivo.

El conjunto albinegro sabe que Castalia debe seguir siendo un aliado. El empuje de la grada, el ritmo alto desde el inicio y la necesidad de marcar territorio en casa serán factores determinantes ante un rival que suele proponer partidos abiertos y exigentes. El contexto invita a pensar en un duelo dinámico, de esos que mantienen al espectador atento hasta el último minuto.

Más allá de lo estrictamente deportivo, el partido del CD Castellón - FC Andorra se presenta como una nueva oportunidad para reencontrarse con el ambiente especial de Castalia, uno de los escenarios con más personalidad de la categoría. Fútbol, tensión competitiva y una grada entregada, ingredientes habituales cuando el Castellón juega en casa.

Con motivo de este encuentro, Periódico Mediterráneo pone en marcha un sorteo de dos entradas dobles para que nuestros lectores puedan disfrutar en directo del partido y vivir desde dentro una nueva tarde de fútbol en el SkyFi Castalia.

Un sorteo exclusivo para suscriptores

Esta promoción está dirigida a los suscriptores de Mediterráneo, que a través de MED+ acceden a ventajas exclusivas durante toda la temporada: contenidos digitales premium, promociones especiales y sorteos para asistir a los partidos más destacados del CD Castellón.

