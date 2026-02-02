¡Sorteo! Gana dos entradas VIP para el Villarreal CF - RCD Espanyol en el Estadio de la Cerámica

El Villarreal CF regresa al Estadio de la Cerámica en un momento delicado del campeonato. La derrota frente al Real Madrid en casa y el reciente empate ante Osasuna en Pamplona han frenado la dinámica del conjunto amarillo, que atraviesa una de las rachas más complicadas de la temporada. Sin embargo, el contexto general sigue siendo positivo.

La excelente primera vuelta, la mejor de la historia del club en Primera División, permite al Villarreal mantenerse en puestos de Champions League, una muestra del alto nivel mostrado durante buena parte del curso. Ahora, el objetivo pasa por reencontrarse con la victoria y recuperar sensaciones ante su afición.

El rival será un RCD Espanyol que tampoco llega en su mejor momento, pero que se ha consolidado como uno de los equipos revelación de la temporada. El conjunto perico está plenamente inmerso en la pelea por las plazas europeas, lo que convierte este encuentro en un duelo directo con mucho en juego para ambos equipos.

Para el Villarreal, ganar significaría volver a mirar hacia arriba con firmeza; para el Espanyol, una oportunidad de reafirmar su candidatura a Europa. Con este escenario, el ambiente en la Cerámica apunta a ser el de las grandes citas.

Desde el Periódico Mediterráneo ponemos en marcha un sorteo de una entrada doble para nuestros suscriptores puedan disfrutar en directo del partido y vivir desde dentro una jornada clave de LaLiga.

Un sorteo exclusivo para suscriptores

Esta promoción está dirigida a los suscriptores de Mediterráneo, que a través de MED+ disfrutan durante toda la temporada de ventajas exclusivas: acceso a contenidos premium, promociones especiales y sorteos para asistir a los partidos más destacados del Villarreal CF en el Estadio de la Cerámica.

