¡Sorteo! Gana dos entradas para el CD Castellón – Deportivo de La Coruña en el SkyFi Castalia

El SkyFi Castalia será escenario de una auténtica final por el ascenso. El CD Castellón y el Deportivo de La Coruña, dos de los grandes candidatos a pelear por las plazas de ascenso directo, se enfrentan en un duelo que puede marcar un punto de inflexión en la clasificación de LaLiga Hypermotion.

Ambos equipos llegan en una dinámica muy positiva, acumulando resultados que les han permitido instalarse en la zona noble de la tabla. En el caso del conjunto orellut, el encuentro adquiere un valor especial: una victoria permitiría consolidarse en puestos de ascenso directo y abrir una brecha de tres puntos respecto a un rival directo como el Dépor.

La parte alta de la clasificación está más apretada que nunca y cada jornada se convierte en una prueba de madurez. En ese contexto, Castalia vuelve a presentarse como un factor diferencial. El CD Castellón atraviesa un gran momento como local y quiere aprovechar el respaldo de su afición para reafirmar su candidatura a ser uno de los equipos más sólidos y regulares de la categoría.

El partido promete tensión, intensidad y un ambiente de los que se recuerdan. Dos históricos, dos proyectos ambiciosos y mucho en juego sobre el césped del SkyFi Castalia.

Con motivo de este encuentro, Periódico Mediterráneo pone en marcha un sorteo de dos entradas dobles para que los lectores puedan vivir en directo el CD Castellón - Deportivo de La Coruña y formar parte de una jornada que puede ser decisiva para el futuro del campeonato.

Noticias relacionadas

Un sorteo exclusivo para suscriptores

Este sorteo está reservado a los suscriptores de Mediterráneo, que a través de MED+ disfrutan durante toda la temporada de ventajas exclusivas: contenidos digitales premium, promociones especiales, descuentos y sorteos para asistir a los partidos del CD Castellón u otros eventos.

Participa en el sorteo