Viaja con el Villarreal CF a Mendizorroza: 'Mediterráneo' sortea un desplazamiento doble para ver al Submarino ante el Alavés
Los suscriptores podrán ganar un viaje para dos personas con transporte, hotel y entradas incluidas para vivir en directo el partido en Vitoria
Seguir al Villarreal CF en uno de sus desplazamientos siempre es una experiencia especial, pero viajar con ellos es todavía mejor. Ahora, 'Mediterráneo' ofrece a sus suscriptores la oportunidad de vivirlo en primera persona gracias a este nuevo sorteo exclusivo: un viaje para dos personas a Vitoria para presenciar el encuentro entre el Deportivo Alavés y el Villarreal CF en el estadio de Mendizorroza.
El premio permitirá al ganador y a su acompañante acompañar al Submarino Amarillo en un partido clave del campeonato, en un escenario mítico del fútbol español como Mendizorroza y en un momento especialmente importante de la temporada.
El Villarreal CF afronta este tramo del curso peleando por las posiciones nobles de la clasificación, inmerso en una intensa lucha con el Atlético de Madrid por la tercera plaza de LaLiga. Cada punto es decisivo y cada partido puede marcar el rumbo del equipo en la recta final del campeonato.
En ese contexto, el duelo ante el Alavés se presenta como una cita exigente en un campo siempre complicado, donde el ambiente y la cercanía de la grada convierten cada partido en un reto para los visitantes.
Una experiencia completa para dos personas
El ganador del sorteo disfrutará de un viaje completamente organizado, pensado para que la única preocupación sea disfrutar del fútbol y del ambiente de un gran partido.
El premio incluye:
- Viaje de ida y vuelta
- Alojamiento en hotel
- Entradas para el partido Alavés - Villarreal CF en Mendizorroza
Una oportunidad única para vivir una de las experiencias más completas si eres seguidor del Villarreal CF.
Un sorteo exclusivo para suscriptores
Este sorteo forma parte de las ventajas que Mediterráneo ofrece a sus suscriptores, que además de acceder a contenidos exclusivos también pueden participar en promociones, sorteos y experiencias exclusivas.
Los suscriptores pueden participar de forma sencilla a través del formulario habilitado, mientras que quienes todavía no lo sean pueden suscribirse para acceder a este y otros beneficios exclusivos.
Una nueva oportunidad para acompañar al Villarreal CF en un desplazamiento especial y vivir el fútbol desde dentro. Mendizorroza espera al Submarino… y tú podrías estar allí.
