¡Sorteo! Gana dos entradas VIP para el Villarreal CF – Real Sociedad en el Estadio de la Cerámica

El Estadio de la Cerámica se prepara para una nueva noche de fútbol de alto nivel con la visita de la Real Sociedad. El Villarreal CF afronta el encuentro con la mirada puesta en la tercera posición de LaLiga, que ahora mismo disputa mano a mano con el Atlético de Madrid, ambos empatados a puntos en la clasificación.

El conjunto amarillo sigue firmando una temporada de gran nivel y sabe que cada jornada puede resultar decisiva en la pelea por consolidarse entre los equipos que jugarán la próxima Champions League. Ganar en casa vuelve a ser fundamental para mantener la presión sobre sus rivales directos y continuar en la zona noble del campeonato.

Un rival en plena confianza

Enfrente estará una Real Sociedad que llega a Villarreal en uno de los momentos más ilusionantes del curso. El conjunto donostiarra aterriza en La Cerámica como flamante finalista de la Copa del Rey, un logro que refuerza la confianza del equipo y confirma el gran trabajo realizado durante toda la temporada.

El duelo promete intensidad, ritmo y calidad sobre el césped. Dos equipos con propuestas ofensivas, acostumbrados a competir en la parte alta de la tabla, se miden en un partido que puede tener consecuencias directas en la clasificación.

La Cerámica volverá a ser un escenario clave para el Villarreal, que buscará apoyarse en su afición para seguir sumando y mantener viva la persecución por el tercer puesto de LaLiga.

