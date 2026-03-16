¡Sorteo! Gana dos entradas para el CD Castellón - Cultural Leonesa en el SkyFi Castalia
El Periódico Mediterráneo te invita a vivir en directo el partido de LaLiga Hypermotion.
El CD Castellón regresa a casa para afrontar un nuevo compromiso en LaLiga Hypermotion, esta vez frente a la Cultural Leonesa, en un partido que se disputará en el SkyFi Castalia y que puede ser importante para seguir consolidando la buena temporada del conjunto albinegro.
Pese a los dostropiezos consecutivos, el equipo orellut llega a este encuentro instalado en la zona alta de la clasificación, peleando por los puestos de ascenso directo. Enfrente estará una Cultural Leonesa que atraviesa un momento complicado. El conjunto leonés acumula varias jornadas sin ganar y ha caído a posiciones comprometidas de la tabla, lo que convierte este encuentro en una oportunidad clave para reaccionar.
Un precedente favorable para el Castellón
El recuerdo más reciente entre ambos equipos también invita al optimismo para los albinegros. En el partido disputado en la primera vuelta en León, el CD Castellón se impuso por 1-3, en un encuentro en el que supo aprovechar sus ocasiones y demostrar su solidez competitiva.
Ahora, con el apoyo de su afición, el Castellón buscará repetir resultado y seguir sumando puntos importantes en un Castalia que vuelve a ser uno de los escenarios más difíciles de la categoría.
Vive el partido en Castalia
El ambiente en el SkyFi Castalia será espectacular. La afición albinegra vuelve a tener una oportunidad de empujar a su equipo en un momento decisivo, donde cada victoria puede marcar la diferencia en la lucha por los puestos de privilegio.
Con motivo de este encuentro, Periódico Mediterráneo pone en marcha un sorteo de dos entradas dobles para que nuestros lectores puedan disfrutar en directo del CD Castellón - Cultural Leonesa y vivir desde dentro la emoción del fútbol en Castalia.
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