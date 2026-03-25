¡Sorteo! Gana dos entradas para el CD Castellón - UD Almería en Castalia

El CD Castellón vuelve a jugar en casa en un momento clave de la temporada. El conjunto albinegro afronta el encuentro ante la UD Almería con el objetivo de seguir sumando puntos en la zona alta de LaLiga Hypermotion, donde cada jornada puede resultar decisiva en la lucha por el ascenso.

El equipo orellut continúa mostrando una gran competitividad, especialmente en Castalia, donde el apoyo de la afición se ha convertido en un factor diferencial. El choque ante el Almería no será sencillo: el conjunto andaluz es uno de los equipos con mayor potencial de la categoría y aspira también a pelear por los puestos de privilegio.

Un partido de alto nivel en Castalia

El enfrentamiento entre CD Castellón y UD Almería reúne todos los ingredientes de una gran cita: dos equipos con ambición, una clasificación muy ajustada y mucho en juego en el tramo decisivo del campeonato.

Para el Castellón, hacerse fuerte en casa será clave para mantenerse en zona de play off y seguir mirando hacia el objetivo del ascenso. Para el Almería, el partido representa una oportunidad de dar un golpe sobre la mesa en uno de los estadios más exigentes de la categoría.

El ambiente en el SkyFi Castalia volverá a ser protagonista en una jornada que promete intensidad desde el primer minuto.

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