Viaja con el Villarreal CF a Montilivi: sorteamos un desplazamiento doble para ver al Submarino ante el Girona FC

El Villarreal CF afronta un nuevo desplazamiento y tú puedes vivirlo desde dentro. 'Mediterráneo' lanza un nuevo sorteo exclusivo para suscriptores con un premio muy especial: un viaje para dos personas a Girona para asistir en directo al duelo entre el Girona FC y el Villarreal CF en el estadio de Montilivi.

Una oportunidad única para acompañar al Submarino Amarillo en un desplazamiento clave, en un escenario donde el Villarreal CF no pierde desde 2012 y que se ha consolidado en LaLiga en las últimas temporadas.

El conjunto amarillo sigue inmerso en la pelea por los puestos altos de la clasificación, con el objetivo de mantenerse en la lucha por la tercera plaza, en una batalla directa con el Atlético de Madrid. En ese contexto, cada jornada es determinante y el enfrentamiento ante el Girona se presenta como una cita de máxima exigencia.

Montilivi, con su ambiente cercano y su intensidad, será el escenario de un partido que puede marcar diferencias en la recta decisiva del campeonato.

Una experiencia completa para dos personas

El ganador y su acompañante disfrutarán de un viaje organizado al detalle para no tener que preocuparse de nada y centrarse únicamente en disfrutar del fútbol.

El premio incluye:

Viaje de ida y vuelta

Alojamiento en hotel

Entradas para el partido Girona - Villarreal CF en Montilivi

Un plan perfecto para vivir el fútbol desde otra perspectiva, compartir la experiencia y acompañar al Villarreal CF en uno de sus desplazamientos más atractivos.

Exclusivo para suscriptores

Este sorteo forma parte de las ventajas que Mediterráneo ofrece a sus suscriptores, que no solo acceden a contenido exclusivo, sino también a experiencias únicas vinculadas al deporte.

Participar es muy sencillo: si ya eres suscriptor, solo tienes que completar el formulario. Y si aún no formas parte de la comunidad, puedes suscribirte y acceder al sorteo, además de disfrutar de todos los beneficios.

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Seguir al Villarreal CF fuera de casa, vivir el ambiente de Montilivi y hacerlo con todo incluido. Una experiencia diferente que ahora puede estar a tu alcance.