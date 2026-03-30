¡Sorteo! Gana dos entradas para el CD Castellón - Granada CF en Castalia

El CD Castellón afronta una semana clave en su lucha por el playoff de ascenso en LaLiga Hypermotion. Tras recibir a la UD Almería, el conjunto albinegro volverá a jugar en casa apenas unos días después para medirse al Granada CF el próximo día 6, en un exigente tramo de calendario que puede marcar su posición en la clasificación.

Dos partidos en cinco días en Castalia que pondrán a prueba la regularidad del equipo orellut, que necesita hacerse fuerte ante su afición para seguir consolidado en la pelea por los puestos de promoción. El duelo ante el Granada, además, llega con un componente añadido: se trata de un rival directo, con aspiraciones similares y experiencia en este tipo de escenarios.

Castalia, clave en el momento decisivo

El SkyFi Castalia volverá a ser protagonista en un momento en el que cada punto cuenta. El CD Castellón ha demostrado a lo largo de la temporada que su estadio puede marcar diferencias, y en este doble compromiso en casa tiene una oportunidad de oro para reforzar su candidatura al playoff.

El enfrentamiento ante el Granada CF promete intensidad, ritmo competitivo y un ambiente de los grandes días, con dos equipos que saben que no pueden fallar en este tramo del campeonato.

Con motivo de este partido, Periódico Mediterráneo pone en marcha un sorteo de dos entradas dobles para que nuestros lectores puedan disfrutar en directo del CD Castellón – Granada CF y vivir desde dentro una jornada decisiva en Castalia.

Un sorteo exclusivo para suscriptores

La promoción está dirigida a los suscriptores de Mediterráneo, que a través de MED+ disfrutan de ventajas exclusivas durante toda la temporada: contenidos premium, promociones especiales y sorteos para asistir a los partidos más destacados del CD Castellón.

Participa en el sorteo

Si ya eres suscriptor de MED+, puedes inscribirte en el sorteo a través del siguiente enlace.

Noticias relacionadas

Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, este es el momento ideal para hacerlo y optar a vivir en directo el CD Castellón - Granada CF en el SkyFi Castalia.