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¡Sorteo! Gana dos entradas para el CD Castellón – Burgos CF en Castalia

El Periódico Mediterráneo te invita a vivir en directo el importante duelo de LaLiga Hypermotion entre el CD Castellón y el Burgos CF en el SkyFi Castalia

Sorteo CD Castellón - Burgos CF

Sorteo CD Castellón - Burgos CF / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

El CD Castellón vuelve a casa en un momento clave de la temporada. Tras dos victorias consecutivas en Castalia frente a la UD Almería y el Granada CF, el conjunto albinegro ha dejado atrás su mala racha y ha recuperado sensaciones justo cuando más lo necesitaba.

El equipo orellut encara ahora un nuevo reto ante el Burgos CF, un rival directo en la lucha por los puestos altos de LaLiga Hypermotion. La clasificación se ha comprimido en las últimas jornadas y cada punto empieza a tener un peso determinante en la pelea por el playoff y el ascenso.

Un duelo directo con mucho en juego

El choque ante el Burgos no es un partido más. Se trata de un enfrentamiento directo entre equipos que compiten por los mismos objetivos, lo que convierte el duelo en una oportunidad clave para marcar diferencias en la tabla.

El Castellón, reforzado por sus últimos resultados en casa, buscará aprovechar el impulso de su afición para encadenar una nueva victoria en el SkyFi Castalia y seguir escalando posiciones. La mejora en el juego y la confianza recuperada han devuelto al equipo a una dinámica positiva que ahora necesita continuidad.

El ambiente en Castalia apunta a ser el de las grandes citas, con la sensación de que el equipo ha vuelto a encontrarse a sí mismo en el momento más decisivo del curso.

Con motivo de este encuentro, Periódico Mediterráneo pone en marcha un sorteo de dos entradas para que nuestros suscriptores puedan disfrutar en directo del CD Castellón - Burgos CF y vivir desde dentro un partido clave en la lucha por el ascenso.

Un sorteo exclusivo para suscriptores

La promoción está dirigida a los suscriptores de Mediterráneo, que a través de MED+ disfrutan durante toda la temporada de ventajas exclusivas: contenidos premium, promociones especiales y sorteos para asistir a eventos destacados como los partidos del CD Castellón.

Participa en el sorteo

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