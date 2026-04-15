Viaja con el Villarreal CF a Oviedo: 'Mediterráneo' sortea un desplazamiento doble para vivir el partido en el Carlos Tartiere

El Villarreal CF afronta una nueva salida en LaLiga y tú puedes vivirla desde dentro. 'Mediterráneo' lanza un sorteo exclusivo con un premio muy especial: un viaje doble a Oviedo para asistir en directo al encuentro entre el Real Oviedo y el Villarreal CF en el estadio Carlos Tartiere.

Una oportunidad perfecta para acompañar al Submarino Amarillo en uno de sus desplazamientos y disfrutar del fútbol en un estadio con historia, en una ciudad con gran tradición futbolística.

El contexto del partido añade todavía más interés. El Real Oviedo, actual colista de la clasificación, llega en su mejor momento de la temporada. El conjunto asturiano viene de ganar al Celta y encadena dos victorias consecutivas, además de haber sumado tres triunfos en sus últimos cuatro partidos, lo que le ha permitido reengancharse a la pelea por la permanencia.

Por su parte, el Villarreal CF continúa peleando por esa tan deseada tercera plaza, en una temporada en la que cada jornada cuenta. El duelo en el Carlos Tartiere se presenta, por tanto, como un partido trampa, con un rival en dinámica positiva que buscará hacerse fuerte ante su afición.

Una experiencia completa para dos personas

El ganador del sorteo podrá disfrutar, junto a un acompañante, de un viaje organizado al detalle para no preocuparse de nada y centrarse únicamente en vivir el partido.

El premio incluye:

Viaje de ida y vuelta a Oviedo

Alojamiento en hotel

Entradas para el partido Real Oviedo - Villarreal CF en el Carlos Tartiere

Una experiencia pensada para disfrutar del fútbol desde otra perspectiva, compartir el viaje y acompañar al equipo amarillo en un desplazamiento clave.

Exclusivo para suscriptores

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Participar es muy sencillo: si ya eres suscriptor, solo tienes que completar el formulario. Si aún no lo eres, puedes suscribirte y participar en el sorteo, además de beneficiarte de todas las ventajas disponibles.

El Carlos Tartiere espera un partido intenso, con mucho en juego para ambos equipos… y tú puedes estar allí para vivirlo en directo junto al Villarreal CF.