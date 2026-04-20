¡Sorteo! Gana dos entradas VIP para el Villarreal CF – Celta de Vigo en el Estadio de la Cerámica

El Villarreal CF atraviesa uno de los momentos más sólidos de la temporada. La reciente victoria en San Mamés ha reforzado la candidatura del conjunto amarillo a terminar en puestos de Champions League, ampliando además su ventaja sobre el Atlético de Madrid, que volvió a tropezar.

El partido ante el Celta de Vigo en el Estadio de la Cerámica se presenta como una nueva oportunidad para dar un paso casi definitivo hacia el objetivo europeo. El equipo de Marcelino ha encontrado regularidad en el tramo decisivo del campeonato y cada jornada acerca un poco más la posibilidad de ver al Villarreal competir entre los mejores del continente la próxima temporada.

Una experiencia VIP en La Cerámica

El encuentro no solo destaca por su importancia deportiva, sino también por la experiencia que propone este sorteo. Periódico Mediterráneo ofrece dos entradas en el palco de 'Mediterráneo', una de las ubicaciones más exclusivas del estadio, con vistas privilegiadas, mayor comodidad y un ambiente diferencial para disfrutar del fútbol.

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Un Villarreal lanzado hacia la Champions

El conjunto groguet llega con confianza, resultados y una dinámica que invita al optimismo. Tras una temporada muy regular, el Villarreal se ha consolidado en la parte alta de la clasificación y depende de sí mismo para confirmar su presencia en la próxima Champions League.

El duelo ante el Celta será una nueva prueba para mantener ese nivel competitivo y seguir haciendo de La Cerámica un fortín en el momento más importante del curso.

Un sorteo exclusivo para suscriptores

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