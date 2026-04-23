Sorteo de dos entradas para el Villarreal CF - Levante UD: participa en MED+ y vive un partido decisivo en La Cerámica
El sorteo está dirigido a los suscriptores de MED+, para vivir un duelo clave por la Champions para el conjunto amarillo y por la permanencia para el cuadro granota
El Periódico Mediterráneo, a través de su plataforma de suscriptores MED+, pone en marcha un nuevo sorteo exclusivo para premiar la fidelidad de sus lectores con una experiencia de primer nivel: dos entradas para asistir al Villarreal CF - Levante UD en el Estadio de la Cerámica.
Se trata de una oportunidad única para vivir en directo uno de los partidos más importantes de la recta final de la temporada. El choque llega en un momento de máxima exigencia para ambos equipos y promete emociones fuertes sobre el césped. El Villarreal CF afronta el encuentro con un objetivo mayúsculo: una victoria podría asegurarle matemáticamente la clasificación para la próxima edición de la Champions League, un premio al gran trabajo realizado durante la campaña.
Un rival necesitado
Enfrente estará un Levante UD que se juega mucho más que tres puntos. El conjunto valenciano pelea por la permanencia y necesita sumar para seguir con vida en su lucha por mantenerse en Primera División. Cada jornada es ya una final para los granotas, por lo que el derbi autonómico se presenta como un duelo de alta tensión, con dos equipos empujados por la urgencia de sus respectivos objetivos.
Con este sorteo, Mediterráneo vuelve a reforzar su apuesta por ofrecer ventajas exclusivas a sus lectores a través de MED+, la plataforma de suscripción con la que el periódico premia a su comunidad con promociones, experiencias y acceso a sorteos de entradas para algunos de los eventos deportivos y culturales más destacados de la provincia. Entre estas ventajas se incluyen partidos del Villarreal CF y del CD Castellón, además de otras muchas propuestas pensadas para disfrutar más y mejor de Castellón.
Exclusivo para suscriptores
El sorteo de estas dos entradas para el Villarreal CF - Levante UD está dirigido exclusivamente a los suscriptores de MED+. Todos aquellos lectores que ya formen parte de la comunidad de suscriptores pueden participar y optar a disfrutar en directo de un encuentro que puede ser determinante tanto en la pelea por Europa como en la batalla por la salvación.
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