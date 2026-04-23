¡Sorteo! Gana dos entradas para el CD Castellón - Córdoba CF en el SkyFi Castalia

La temporada entra en su tramo más determinante y el CD Castellón afronta en Castalia un partido de máxima importancia. A falta de pocas jornadas para el final, la lucha por las plazas de ascenso en LaLiga Hypermotion está completamente abierta y cada punto puede marcar la diferencia entre subir, el play-off o quedarse a las puertas.

El conjunto albinegro llega a esta cita en uno de sus mejores momentos como local. Tres victorias consecutivas en Castalia han reforzado la confianza del equipo y han devuelto al estadio ese papel de fortín que puede resultar decisivo en este tramo final.

Enfrente estará el Córdoba CF, otro equipo competitivo que también busca cerrar la temporada con buenas sensaciones. Un rival incómodo en un contexto donde no hay margen de error y donde cada detalle cuenta.

Castalia, clave en la recta final

El apoyo de la afición será, una vez más, fundamental. El SkyFi Castalia se prepara para otra jornada de máxima tensión, con el Castellón decidido a aprovechar su buena dinámica en casa para seguir sumando y consolidar su posición en la pelea por el ascenso.

El partido ante el Córdoba no es uno más: es una oportunidad para dar un paso adelante en la clasificación en un momento en el que todos los equipos implicados están apretando y cualquier resultado puede provocar cambios importantes en la tabla.

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